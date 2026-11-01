مصطفی متدین به عنوان مدیرعامل جدید استقلال انتخاب شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی متدین به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه استقلال انتخاب شده است و گزارش زیر به اخبار و حواشی این خبر پرداخته که آن را مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حواشی فوتبال ، حواشی ورزش ، باشگاه استقلال
خبرهای مرتبط
درخشان:
تیم پرسپولیس هوشمندانه از گلی که به نساجی زد محافظت کرد
آسانی دوباره ملی پوش می‌شود
نقش اساسی محبی در امتیازگیری پرسپولیس در فصل جاری لیگ‌برتر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پرچمداران ایران پیشرو در مراسم افتتاحیه المپیک جوانان داکار
قضاوت مهدوی در نتیجه بازی پرسپولیس و نساجی تاثیرگذار نبود
نقش اساسی محبی در امتیازگیری پرسپولیس در فصل جاری لیگ‌برتر
تیم پرسپولیس هوشمندانه از گلی که به نساجی زد محافظت کرد
کریستی کاونتری: به عنوان یک زن از قاره آفریقا به این لحظه افتخار می کنم
آسانی دوباره ملی پوش می‌شود
نگاهی به حواشی دیدار نساجی و پرسپولیس + فیلم
نگاهی به مراسم معارفه مدیرعامل جدید باشگاه استقلال + فیلم
چهار نماینده ایران در کشتی ساحلی المپیک جوانان داکار
برگزاری کنگره فنی مسابقات قهرمانی جهان پاورلیفتینگ نابینایان در استانبول
آخرین اخبار
نگاهی به مراسم معارفه مدیرعامل جدید باشگاه استقلال + فیلم
برگزاری کنگره فنی مسابقات قهرمانی جهان پاورلیفتینگ نابینایان در استانبول
چهار نماینده ایران در کشتی ساحلی المپیک جوانان داکار
نگاهی به حواشی دیدار نساجی و پرسپولیس + فیلم
آسانی دوباره ملی پوش می‌شود
پرچمداران ایران پیشرو در مراسم افتتاحیه المپیک جوانان داکار
کریستی کاونتری: به عنوان یک زن از قاره آفریقا به این لحظه افتخار می کنم
نقش اساسی محبی در امتیازگیری پرسپولیس در فصل جاری لیگ‌برتر
تیم پرسپولیس هوشمندانه از گلی که به نساجی زد محافظت کرد
قضاوت مهدوی در نتیجه بازی پرسپولیس و نساجی تاثیرگذار نبود
بایرن مونیخ ۲ - ۲ دورتموند/ نبرد درکلاسیکر برنده نداشت
تاتنهام ۲ - ۰ کریستال پالاس/ دومین پیروزی پیاپی سفیدپوشان لندنی
فاضلی: اجازه ندارید من را به خاطر شایعه تخریب کنید
از خشم سرمربی علیه بازیکن جدید تا بازگشت امید به بارسا
تارتار: برخی‌ها طوری رفتار می‌کنند انگار تیم شانزدهم هستیم!
علیپور: بعد از شکست باید سریع از جایمان بلند شویم/ آقای گلی بدون قهرمانی ارزشی ندارد
منچسترسیتی ۰ - ۱ برایتون/ مرغان دریایی انتقام شکست در جام اتحادیه را گرفتند + فیلم
مس شهر بابک با شکست برابر پیکان در مسیر سقوط
هری کین: مورینیو بازی‌ام را یک پله بالاتر برد
رضا اسدی به بوریرام پیوست
چلسی ۲ - ۰ منچستریونایتد/ سقوط با مایکل کریک ادامه دارد + فیلم
رحمان عموزاد: هدفم طلا بود که نشد، سال آینده جبران می‌کنم
امیرحسین زارع بازهم پادشاه سنگین وزن شد + فیلم
جوان طلایی شد + فیلم
حسن یزدانی: راه قهرمانی هیچ‌وقت آسان نیست/ خدا را شکر می‌کنم شرمنده مردم نشدم
پرسپولیس ۱ - ۰ نساجی مازندران/ بازگشت سرخپوشان به صدر با تک گل محبی
یزدانی به جدول شانس مجدد رسید
از درخشش کاراته‌کا‌های کشورمان در مسابقات روسیه تا نتایج رقابت‌های لیگ برتر فوتسال
امیرحسین فیروزپور راهی رده بندی شد
میلاد والی زاده به جدول شانس مجدد برگشت