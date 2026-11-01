باشگاه خبرنگاران جوان - صدراعظم آلمان، ۸ ماه پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حالا از هزینه‌های سنگین این جنگ برای اروپا سخن می‌گوید؛ هزینه‌ای که به گفته خودش تنها در بخش انرژی از ۱۰۰ میلیارد یورو گذشته است.

فردریش مرتس در جریان سفر به کره جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، با اشاره به آثار گسترده بحران بر اقتصاد اروپا تصریح کرد: شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان اروپایی در ۸ ماه گذشته، فقط به دلیل افزایش قیمت انرژی، بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه اضافه پرداخته‌اند. او در ادامه، با لحنی که تفاوت محسوسی با مواضع ابتدایی‌اش در قبال جنگ علیه ایران داشت، گفت: این بحران راه‌حل نظامی ندارد و باید هرچه سریع‌تر از مسیر دیپلماسی و مذاکره پایان یابد.

اظهارات صدراعظم آلمان البته با واکنش تند وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو شد. سیدعباس عراقچی با یادآوری موضع مرتس در آغاز حملات سال گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به او یادآوری کرد همین صدراعظم آلمان زمانی از حملات حمایت کرده و گفته بود اسرائیل در حال انجام «کار کثیف اروپا» است. وزیر امور خارجه در واکنش به گلایه‌های اقتصادی مرتس تصریح کرد: ۱۰۰ میلیارد یورو در برابر هزینه‌ای که نیرو‌های مسلح ایران به متجاوزان تحمیل خواهد کرد، «هیچ» است و در پایان هشدار داد: «دیگر خط قرمزی وجود ندارد».

ناراحتی مرتس از بالا رفتن هزینه‌های انرژی در اروپا به دلیل جنگ آمریکا علیه ایران در حالی است که اتفاقا شخص وی یکی از اصلی‌ترین حامیان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی به ایران بود. صدراعظم ژرمن‌ها که امروز از خسارت بیش از ۱۰۰ میلیارد یورویی سخن می‌گوید و خواهان پایان دیپلماتیک بحران است، در روز‌های آغازین جنگ، نه‌تنها سکوت نکرد، بلکه به عنوان نخستین رئیس یک دولت اروپایی پس از آغاز جنگ، به کاخ سفید شتافت تا حمایت رسمی آلمان از تجاوز آمریکا علیه ایران را اعلام کند.

۱۲ اسفند به فاصله ۳ روز از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، صدراعظم آلمان به عنوان نخستین رئیس یک دولت اروپایی پس از آغاز جنگ، به کاخ سفید رفت تا ضمن دیدار با رئیس تروریست دولت آمریکا، حمایت آلمان از جنگی را که به راه افتاده بود به‌صراحت اعلام کند. مرتس در جریان آن سفر، در مصاحبه با کانال اول تلویزیون آلمان از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران دفاع کرد. او گفت آمریکا و اسرائیل دلایل موجهی برای حمله داشته‌اند. همچنین ابراز امیدواری کرد ارتش‌های آمریکا و اسرائیل «کار درست را انجام دهند تا این روند پایان یابد و به جای جمهوری اسلامی، حکومتی جدید روی کار بیاید».

این اظهارات صریح، نشان‌دهنده امیدواری عمیق برلین به توفیق ترامپ و نتانیاهو در حملات به ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی بود. مرتس در دیدار با ترامپ تأکید کرد آلمان و آمریکا در مورد از بین بردن جمهوری اسلامی ایران هم‌نظرند و برلین از اقدام نظامی علیه تهران حمایت می‌کند. این موضع‌گیری در حالی بود که برخی دیگر از رهبران اروپا مانند پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، حملات آمریکا و رژیم اشغالگر به ایران را غیرقانونی خواندند، اما آلمان تحت رهبری مرتس، خود را در کنار واشنگتن و تل‌آویو قرار داد.

همین اظهارات به‌وضوح نشان می‌دهد کشور‌های اروپا، به‌ویژه آلمان، چقدر از حملات آمریکا به ایران ذوق‌زده بودند و به خیال خام خود فکر می‌کردند ظرف مدت کوتاهی پس از حملات گسترده آمریکا و رژیم صهیونی به ایران، جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. محاسبات اولیه بر این پایه بود که ترور رهبر حکیم انقلاب اسلامی و فرماندهان ارشد نظامی، همراه با حملات گسترده به زیرساخت‌های نظامی و هسته‌ای، باعث فروپاشی سریع ساختار قدرت در تهران می‌شود. اروپایی‌ها امیدوار بودند بدون پرداخت هزینه مستقیم نظامی یا اقتصادی، از نتایج این جنگ که هدفش ابتدا براندازی جمهوری اسلامی و سپس تجزیه ایران بود، بهره‌مند شوند، اما واقعیت جنگ، مسیر دیگری را طی کرد. ایران نه‌تنها سرنگون نشد، بلکه با بستن تنگه هرمز و پاسخ‌های نظامی، هزینه سنگینی بر اقتصاد جهان به‌ویژه اروپا و آمریکا تحمیل کرد که تا امروز نیز ادامه دارد.

در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران در خرداد ۱۴۰۴ نیز آلمان یکی از حامیان صریح حملات اسرائیل بود. در آن مقطع، مرتس در حاشیه اجلاس گروه ۷ با صراحتی کم‌سابقه از حملات رژیم علیه ایران دفاع کرد و گفت اسرائیل در حال انجام «کار کثیفی است که برای همه ما انجام می‌دهد». او همچنین از «شجاعت» دولت و ارتش اسرائیل در حمله به ایران تمجید کرد و مدعی شد جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشور‌های منطقه و حتی اروپا محسوب می‌شود.

این جمله بعد‌ها به یکی از نمادین‌ترین عبارات در توصیف رویکرد برلین نسبت به جنگ علیه ایران تبدیل شد. معنای سیاسی آن نیز روشن بود: از نگاه مرتس، اسرائیل در حال انجام عملیاتی بود که اروپا به دلیل محدودیت‌های سیاسی و نظامی خود قادر یا مایل به انجام آن نبود.

حتی یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان نیز در همان مقطع موضع مشابهی اتخاذ کرد و گفت: «ما آلمان‌ها تمام داده‌های اطلاعاتی را که آمریکا و اسرائیل دارند، نداریم. آنها به ما گفتند این از نظر آنها ضروری است و ما باید آن را به همین شکل بپذیریم. جای ما کنار اسرائیل است».

البته حمایت‌های آلمان از حملات آمریکا و رژیم در حد حمایت لفظی باقی نماند. در طول جنگ، خاک آلمان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های نظامی آمریکا در اروپا بود و پایگاه‌هایی مانند رامشتاین و اشپانگدالم در زنجیره پشتیبانی عملیات آمریکا نقش داشتند.

پایگاه هوایی رامشتاین در ایالت راینلاند - فالتس، بزرگ‌ترین پایگاه نیروی هوایی آمریکا در خارج از ایالات متحده و یکی از اصلی‌ترین مراکز جابه‌جایی و پشتیبانی هوایی آمریکا در اروپاست. نیروی هوایی تروریست آمریکا خود از رامشتاین به عنوان یکی از مراکز اصلی جابه‌جایی، تخلیه پزشکی، پشتیبانی رزمی و تحرک نیرو‌ها یاد می‌کند.

پس از آغاز جنگ رمضان نیز اهمیت این پایگاه افزایش یافت. گزارش‌های منتشرشده در روز‌های نخست جنگ نشان داد هواپیما‌های آمریکایی از پایگاه‌های اسپانیا، پس از آنکه مادرید اعلام کرد اجازه استفاده از پایگاه‌هایش برای حملات علیه ایران را نمی‌دهد، به رامشتاین منتقل شدند. بر اساس داده‌های پروازی، دست‌کم ۷ هواپیمای آمریکایی، عمدتا هواپیما‌های سوخت‌رسان KC-۱۳۵ از اسپانیا وارد رامشتاین و در مجموع شمار بیشتری از هواپیما‌های پشتیبانی آمریکا از پایگاه‌های اسپانیا به آلمان منتقل شدند.

همزمان اشپانگدالم نیز به یکی از نقاط مهم پشتیبانی عملیات تبدیل شد. رسانه‌های محلی آلمان نیز از افزایش شدید فعالیت این پایگاه پس از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران خبر دادند و اعلام کردند بخش قابل توجهی از پرواز‌های پشتیبانی از آمریکا و انگلیس به سمت پایگاه‌های آمریکا در غرب آسیا، از مسیر اشپانگدالم انجام می‌شود.

منابع نظامی آمریکا بعد‌ها تأیید کردند جنگنده‌های مستقر در پایگاه‌های اروپایی، از جمله «اف ۱۶»‌های اشپانگدالم، در عملیات هوایی علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

دولت آلمان نیز در اولین هفته‌های آغاز جنگ اعلام کرد محدودیتی برای استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور اعمال نخواهد کرد و استدلال کرد استفاده از این پایگاه‌ها بر اساس توافقات و چارچوب‌های حقوقی موجود بین برلین و واشنگتن انجام می‌شود؛ بنابراین وقتی امروز مرتس از خسارت اقتصادی جنگ سخن می‌گوید، نباید فراموش کند آلمان صرفا کشوری نبود که از دور شاهد حملات آمریکایی - صهیونیستی به ایران باشد، این کشور میزبان بخش مهمی از زیرساخت لجستیکی و نظامی ایالات متحده در اروپا بود که علیه ایران به کار گرفته شد.

همان مرتسی که در روز‌های ابتدای آغاز جنگ علیه ایران، سرمست از پیروزی‌های تاکتیکی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ترور و شهادت رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، فرماندهان ارشد نظامی و مردم ایران بود و فکر می‌کرد قرار است ظرف مدت کوتاهی، بدون اینکه بخواهند هزینه‌ای بپردازند، شاهد براندازی جمهوری اسلامی باشند، الان دارد از افزایش قیمت انرژی و سوخت گلایه می‌کند، چرا که جنگ هزینه‌ای سنگین بر دست اروپا گذاشته و منافع اقتصادی قاره پیر را تحت تأثیر قرار داده است.

واقعیت تلخ برای برلین این است که خیال خام براندازی جمهوری اسلامی محقق نشد. ایران با مقاومت بی‌بدیل و پاسخ‌های کوبنده به حملات دشمن و البته تحت کنترل گرفتن کامل تنگه هرمز، نشان داد هزینه تجاوز بسیار فراتر از محاسبات اولیه است. قیمت گاز در اروپا به سطحی رسیده که میلیون‌ها خانوار اروپا با مشکل تأمین گرمایش مواجهند. در همین حال کمیسیون اروپا هشدار داد در سناریوی تداوم بسته ماندن تنگه هرمز، قیمت گاز اروپا می‌تواند در اواخر سال ۲۰۲۶ به ۸۰ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت برسد.

این وضعیت، گوشه‌ای از نتایج کار کثیفی است که آمریکا و اسرائیل برای آلمان و اروپایی‌ها می‌خواستند انجام دهند. اروپایی‌ها که امیدوار بودند بدون پرداخت بهای مستقیم، از نتایج جنگ علیه ایران بهره‌مند شوند، اکنون خود را در موقعیت بازنده‌ای می‌بینند که هم اعتبار دیپلماتیک‌شان زیر سؤال رفته و هم با افزایش بی‌سابقه قیمت انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند و بدتر آنکه راه چاره‌ای برای آن ندارند. تغییر لحن مرتس از حمایت پرشور از حملات نظامی به ایران، به درخواست مذاکره و دیپلماسی، بیش از آنکه نشان‌دهنده تغییر اصولی باشد، نتیجه فشار واقعیت‌های میدانی و اقتصادی بر جنگ‌طلبان اروپایی است. بالاخره مرتس باید صورت‌حساب کار کثیف صهیونیست‌ها علیه ایران را پرداخت می‌کرد!

منبع: روزنامه وطن امروز