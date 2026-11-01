باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حسین نجف‌زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی امروز به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به صلاحیت رسیدگی این سازمان به ۴۱۶ عنوان تخلفاتی و مجرمانه اظهار کرد: طی هفت ماهه نخست امسال در مجموع ۱۷ هزار و ۱۴۱ پرونده در حوزه‌های مختلف تخلفات اقتصادی، بهداشتی و قاچاق در شعب تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۸ درصدی داشته است.

وی در تشریح جزئیات پرونده‌های تشکیل‌شده تصریح کرد: از این تعداد ۱۱ هزار و ۴۹۴ فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات نظیر گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و احتکار با ارزش محکومیت ۲ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال و ۷۰۶ فقره مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان با جریمه ۸۴ میلیارد و ۴۶۱ میلیون ریالی بوده است.

سهم ۹۰ درصدی قاچاق کالا و ارز از جریمه‌ها

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی با تأکید بر هوشیاری رسانه‌ها در تفکیک ارقام جرایم گفت: در بخش قاچاق کالا و ارز و تعهدات ارزی ۵ هزار و ۲۱۱ پرونده رسیدگی شد که متخلفان به پرداخت ۴۷ هزار و ۲۸۵ میلیارد ریال محکوم شدند در واقع از مجموع محکومیت ۴۹ هزار و ۸۶۴ میلیارد ریالی استان بیش از ۹۰ درصد آن مربوط به متخلفان حوزه قاچاق و ارز است و نباید این‌گونه القا شود که این ارقام متوجه اصناف و کسبه خرد است.

وی ادامه داد: مجموع محکومیت‌های نقدی امسال به دلیل برخورد جدی با قاچاقچیان ۲۹۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و با پیگیری‌های انجام‌شده تاکنون حدود ۵۰ درصد از احکام قطعی نیز وصول شده است.

نجف‌زاده با اشاره به تلاش جهادی پرسنل این اداره‌کل حتی در ایام بحران و جنگ نیز گفت: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور قرارگاه نظارت با ریاست استاندار و دبیری تعزیرات حکومتی شکل گرفت که تعزیرات آذربایجان‌غربی موفق به کسب رتبه اول کشور در ۶ ماهه ابتدایی سال شد.

وی افزود: در طول هفت ماه گذشته بالغ بر ۲ هزار و ۱۰۰ گشت مشترک برگزار و از ۱۵ هزار واحد بازدید شد که نزدیک به ۴۰ درصد این بازرسی‌ها منجر به تشکیل پرونده برای متخلفان گردید.

از پلمب و لغو پروانه پزشکی تا حبس ۳۳ محکوم مالی

این مقام مسئول مجازات‌های غیرنقدی را دارای خاصیت بازدارندگی بالا دانست و اظهار داشت: علاوه بر جزای نقدی مجازات‌هایی نظیر پلمب واحدها، نصب پارچه تخلف، لغو پروانه کسب و لغو پروانه مسئولان فنی و حتی لغو پروانه پزشک متخلف اعمال شده است و همچنین ۳۳ نفر از متخلفانی که از پرداخت جریمه‌های قانونی خودداری کرده اند هم‌اکنون در زندان‌های استان به سر می‌برند.

نانوایان و خدمات خودرویی در صدر شکایات سامانه ۱۳۵

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی سامانه ۱۳۵ را مهم‌ترین پل ارتباطی مردم و حاکمیت دانست و گفت: از ابتدای سال بیش از ۶ هزار تماس و گزارش مردمی ثبت شده و نزدیک به ۳ هزار پرونده مستقیماً بر اساس شکایات مردم تشکیل شده است.

نجف‌زاده در پایان تأکید کرد: بیشترین حجم شکایات و نارضایتی‌های مردمی مربوط به صنف نانوایان و سپس خدمات خودرویی نظیر تعمیرکاران، صافکاران و سرویس‌کاران و در مراحل بعد مربوط به کابینت‌سازان، نصابان آسانسور و تعمیرات موبایل است و در همین راستا جلسات تذکر جدی با رؤسای این اتحادیه‌ها برگزار شده و تأکید کرده‌ایم که ناتوانی در مهار تخلفات صنفی به عنوان امتیاز منفی در تمدید صلاحیت صنفی آن‌ها منظور خواهد شد.