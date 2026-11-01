باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران پیش از آغاز جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران با اشاره به دستور کار این جلسه اظهار کرد: در جلسه امروز، مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا، نطق پیش از دستور خواهد داشت و حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورا، گزارشی درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در شش‌ماهه نخست منتهی به شهریور ۱۴۰۵ ارائه می‌کند. همچنین طرح تشکیل قرارگاه مشارکتی و هماهنگی برای رسیدگی به چالش‌های باغات کن، کوهسار، فرحزاد، حصارک، لتمان و مناطق مشابه بررسی خواهد شد. نگهداری از این باغات نیازمند هماهنگی با سایر دستگاه‌هاست و در این زمینه بحث و تبادل نظر خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره امکان تردد اتوبوس‌ متروباس از میادین شهر گفت: پیش‌تر مطرح شده بود که این اتوبوس‌ها امکان عبور از میادین را ندارند، اما چنین موضوعی صحت ندارد و این اتوبوس‌ها به‌راحتی می‌توانند در میادین دور بزنند. مسیر پیش‌بینی‌شده برای آن‌ها نیز مستقیم است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. این اتوبوس‌ها وارد کشور شده‌اند.

چمران در واکنش به دریافت هزینه پارک موتورسیکلت در محدوده پاساژهای چارسو و علاءالدین نیز گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم. مشخص نیست شهرداری یا شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل برای این اقدام مجوزی صادر کرده است یا خیر. قرار است فردا مسئولان مربوطه برای توضیح در این زمینه حضور پیدا کنند.

رئیس شورای شهر تهران درباره آخرین وضعیت گود برج میلاد نیز اظهار کرد: این گود رفع خطر شده است. موضوع مورد نظر ما انعقاد قرارداد برای تبدیل آن به پارکینگ بود، اما در نهایت با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیا، عملیات رفع خطر در این محل انجام شد.

وی درباره گودهای پرخطر و از جمله گود منتسب به بابک زنجانی گفت: به گودهای پرخطر رسیدگی شده است. یکی از این موارد مربوط به شهرک قدس بود که عملیات اجرایی آن انجام شد. اگر مالکان برای ایمن‌سازی اقدام نکنند، شهرداری رأساً وارد عمل می‌شود و هزینه‌های انجام‌شده را از مالک دریافت خواهد کرد.

چمران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت نمایشگاه بین‌المللی تهران و احتمال انتقال نمایشگاه‌ها به شهر آفتاب تصریح کرد: برنامه‌هایی که تاکنون ارائه شده، مخاطب چندانی نداشته است و توصیه ما نیز همین بوده که نمایشگاه‌ها به شکلی برگزار شوند که موجب ایجاد مشکل برای شهروندان نشوند. دو هفته پیش از نمایشگاهی در شهر آفتاب بازدید کردم که همه‌چیز به‌خوبی پیش رفت و مشکلی ایجاد نشد. تمام تلاش ما این است که آرامش و آسایش مردم برهم نخورد. در حال حاضر تصمیمی برای جمع‌آوری نمایشگاه بین‌المللی تهران وجود ندارد.

وی درباره تأمین زمین برای احداث آرامستان‌های جدید تهران نیز گفت: حدود سه ماه پیش جلسه‌ای در بهشت زهرا(س) برگزار و درباره زمین‌های قبلی برنامه‌ریزی شد، اما متأسفانه تاکنون برای خرید زمین‌های جدید موفقیتی حاصل نشده است. توصیه کرده‌ایم که زمین‌های دیگری برای این منظور خریداری شود. اجازه دهید این موضوع به نتیجه برسد و فعلاً بیشتر درباره آن صحبت نکنم.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره احداث پناهگاه‌های فوری در پایتخت اظهار کرد: پناهگاه موضوعی نیست که بتوان آن را به‌سرعت احداث کرد. در حال حاضر مقرر شده است در ساختمان‌های بزرگ که پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده ۵ مطرح می‌شود، موضوع پیش‌بینی پناهگاه نیز در دستور کار قرار گیرد. ایستگاه‌های مترو نیز می‌توانند به پناهگاه تبدیل شوند، اما این ایستگاه‌ها در زمره پناهگاه‌های اصلی محسوب نمی‌شوند.

چمران درباره تردد خودروهای دارای پلاک شهرستان در تهران نیز گفت: پیش‌تر هنگام تعیین بهای طرح ترافیک پیشنهاد کردیم هزینه بیشتری از این خودروها دریافت شود، اما با این پیشنهاد موافقت نشد و ما نیز موضوع را دنبال نکردیم. این خودروها باید برای مدت محدودی در تهران تردد داشته باشند، نه اینکه شب‌ها نیز در شهر مستقر باشند. برخی افراد نیز با اجاره دادن پارکینگ‌های خود به دنبال کسب درآمد هستند. شهروندان نباید خودروهای دارای پلاک شخصی دیگران را استفاده کنند و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز اختیار دارد با این موارد برخورد کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره مطرح شدن موضوع قضایی برای یکی از معاونان سابق شهرداری تهران گفت: من به شایعات، به‌ویژه شایعات مربوط به افراد، توجه نمی‌کنم. نباید هر مطلبی را که از سوی دیگران مطرح می‌شود، تکرار کنیم؛ چراکه این کار می‌تواند با زندگی افراد بازی کند. من نیز پیگیر پرونده‌های افراد نیستم.

رئیس شورای شهر تهران همچنین در واکنش به اظهارات شهردار سابق تهران درباره گران‌سازی شهر و افزایش بهای بلیت مترو گفت: در حال حاضر مردم هزینه بلیت مترو را پرداخت نمی‌کنند؛ یک‌سوم هزینه را دولت و یک‌سوم دیگر را شهرداری تأمین می‌کند. اگر قرار باشد هزینه واقعی بلیت محاسبه شود، رقم آن بسیار بیشتر خواهد بود.

وی افزود: بحث افزایش قیمت‌ها باید در چارچوب شرایط عمومی اقتصاد بررسی شود. با وجود تورم ۴۷ تا ۴۸ درصدی، ما افزایش بهای بلیت مترو را ۱۵ درصد و عوارض شهرسازی را ۳۰ درصد و همه نرخ‌ها را پایین تر از تورم در نظر گرفتیم.