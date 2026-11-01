  پانزدهمین رزمایش سراسری قطعی برق همزمان با سراسر کشور در تبریز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - فرج نیا مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت:پانزدهمین رزمایش سراسری قطعی برق و ارزیابی آماده به کار مولد‌های برق اضطراری مراکز حساس ، مهم و ضروری همزمان با سراسر کشور در تبریز برگزار شد.

فرج نیا گفت:در این رزمایش جریان برق سراسری به ۳۰ دستگاه اجرایی، سازمان‌ و نهاد‌ قطع شد و مولد‌های این مراکز به صورت اضطراری آغاز به کار کرد.

وی افزود: این رزمایش تمرینی است برای آمادگی سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی برای مواجهه با مشکلات احتمالی ناشی از برق است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دستگاه‌ها در آمادگی کامل قرار دارند.

برچسب ها: برگزاری رزمایش ، قطعی برق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
پنل خورشیدی خانگی و اماکنی باید یک فرهنگ عمومی شود
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برگزاری رزمایش سراسری قطعی برق در تبریز