طرح هادی روستای گردشگری بنه‌خوی از توابع شهرستان بانه، با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال و با حضور معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان  ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان در آیین بهره‌برداری از این طرح اظهار کرد: این پروژه با مشارکت بنیاد مسکن، دهیاری و اهالی روستا اجرا شده و شامل ساماندهی زیرساخت‌ها و آسفالت پنج هزار مترمربع از معابر بنه‌خوی است.

سعید رسولی افزود: برای اجرای این طرح، ۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات بنیاد مسکن و ۴۰ میلیارد ریال نیز از محل مشارکت اهالی، دهیاری و بخشداری اختصاص یافته است که در مجموع ۱۱۰ میلیارد ریال برای اجرای آن هزینه شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این پروژه بیان کرد: جدول‌گذاری، دیوارچینی و زیرسازی معابر با استفاده از ماشین‌آلات بنیاد مسکن از جمله عملیات اجرایی این طرح بوده است.

مدیرکل بنیاد مسکن کردستان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های روستایی ادامه داد: اجرای طرح هادی در روستای گردشگری بنه‌خوی، علاوه بر بهبود وضعیت معابر و ارتقای رفاه و کیفیت زندگی اهالی، زمینه را برای تقویت ظرفیت‌های گردشگری و رونق اقتصادی این منطقه فراهم می‌کند.

برچسب ها: کردستان ، طرح هادی روستایی ، بنیادمسکن کردستان
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