باشگاه خبرنگاران جوان - پیتر مولی‌نو، طراح باسابقه بازی‌های ویدیویی و خالق آثاری مانند Populous و Fable، مدعی شد که تقریباً تمام بازی‌های منتشرشده طی یک سال گذشته از ابزار‌های هوش مصنوعی بهره برده‌اند؛ بااین‌حال، بسیاری از استودیو‌ها به‌دلیل نگرانی از واکنش منفی کاربران و سیاست‌های شفاف‌سازی استیم، ترجیح می‌دهند این موضوع را علنی نکنند.

مولی‌نو با انتقاد از رویکرد دوگانه صنعت بازی‌سازی در قبال هوش مصنوعی، معتقد است استفاده از این فناوری به بخشی جدایی‌ناپذیر از فرایند توسعه بازی‌های مدرن تبدیل شده است. از سوی دیگر، سیاست‌های استیم در زمینه اعلام استفاده از محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی، برخی استودیو‌ها را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ زیرا افشای این موضوع می‌تواند به واکنش منفی یا حتی تحریم بازی از سوی بخشی از مخاطبان منجر شود.

بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، ۱۲ درصد از بازیکنان اعلام کرده‌اند که هرگز بازی‌های حاوی محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی را خریداری نمی‌کنند و نزدیک به ۱۸ درصد دیگر نیز نسبت به چنین آثاری دیدگاه منفی دارند.

پیتر مولی‌نو در این‌باره گفت: «ما به‌عنوان یک صنعت وانمود می‌کنیم که از هوش مصنوعی استفاده نمی‌کنیم؛ اما واقعیت این است که اکنون کدنویسی بدون استفاده از هوش مصنوعی تقریباً غیرممکن شده است. تلاش برای تفکیک ابزار‌های تکمیل خودکار خطوط کد از سایر قابلیت‌های مولد، فوق‌العاده چالش‌برانگیز است. بنابراین، تمام آثاری که طی یک سال گذشته منتشر شده‌اند از هوش مصنوعی بهره برده‌اند، اما توسعه‌دهندگان همچنان گزینه مربوط به استفاده از هوش مصنوعی در استیم را علامت نمی‌زنند.»

مولی‌نو همچنین پیش‌بینی می‌کند که ابزار‌هایی مانند موتور‌های بازی‌سازی Unreal Engine و Unity در آینده بیش از پیش با مدل‌های زبانی و سیستم‌های هوش مصنوعی ادغام شوند؛ تا جایی که جداسازی این فناوری‌ها از فرایند توسعه بازی دشوار یا حتی ناممکن خواهد شد.

به اعتقاد این طراح باسابقه، هوش مصنوعی سرعت تولید ایده‌ها و ساخت نمونه‌های اولیه را به شکل چشمگیری افزایش داده است. برای مثال، فرایند آماده‌سازی نمونه‌های اولیه از حرکات شخصیت‌ها که در گذشته ممکن بود ماه‌ها زمان ببرد، اکنون با کمک ابزار‌های هوشمند در یک روز قابل انجام است. بااین‌حال، تولید نسخه نهایی دارایی‌های گرافیکی همچنان به تخصص و نیروی انسانی وابسته است.

اظهارات مولی‌نو بار دیگر بحث درباره مرز میان استفاده از هوش مصنوعی به‌عنوان ابزار کمکی و تولید مستقیم محتوای بازی با این فناوری را داغ کرده است؛ موضوعی که با گسترش کاربرد مدل‌های مولد، احتمالاً به یکی از چالش‌های مهم آینده صنعت بازی‌سازی تبدیل خواهد شد.

منبع: فارس