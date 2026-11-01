مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان با تاکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه انرژی اظهار داشت: پویش ملی «قرار همدلی» فرصتی ارزشمند برای پیوند ظرفیت‌های ورزش، نشاط اجتماعی و مسئولیت‌پذیری عمومی در راستای ترویج فرهنگ مصرف بهینه برق است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمد رئیسی با اشاره به حضور مجتبی یادگاری، سفیر همدلی صنعت برق ایران، در استان‌های مختلف کشور اظهار داشت: تامین برق مطمئن و پایدار، علاوه بر اقدامات فنی و توسعه زیرساخت‌ها، نیازمند مشارکت آگاهانه مردم و همراهی تمامی مشترکان در مدیریت مصرف انرژی است.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت جامعه ورزش و چهره‌های اجتماعی می‌تواند پیام مدیریت مصرف را به شکلی اثرگذار به خانواده‌ها و نسل جوان منتقل کند.

رئیسی با بیان اینکه مدیریت مصرف برق ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و مسئولیتی همگانی است، تصریح کرد: در کنار توسعه تولید و زیرساخت‌های برق، اصلاح الگوی مصرف و استفاده مسئولانه از انرژی باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا زمینه تامین برق پایدار برای همه بخش‌های جامعه فراهم شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همدلی مردم، همراهی جامعه ورزش و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، فرهنگ مصرف بهینه انرژی در جامعه بیش از پیش نهادینه شود.

توزیع برق استان 

برچسب ها: توزیع برق ، صرفه جویی برق
خبرهای مرتبط
لزوم مدیریت مصرف انرژی در سیستان و بلوچستان با افزایش گرما ضرورت یافت
مشترکین برق را بهینه مصرف کنند
طرح توسعه و بهینه‌سازی شبکه توزیع برق سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار گرفت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
تأمین و حمل گندم به سیستان و بلوچستان باید از انحصار شرکت‌های فاقد ناوگان کافی خارج شود
هشدار قاطع معاون دادستان مرکز سیستان و بلوچستان به قاچاقچیان و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
هم‌صدایی دیدنی که دشمن را لرزاند
استمرار سوخت‌رسانی پایدار و توسعه جایگاه‌های سی‌ان‌جی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان
کشف ۱۴ قبضه سلاح جنگی در مرزهای سیستان وبلوچستان
پیشرفت ۶۵ درصدی پروژه احداث محور روستایی حصاروییه – نصرت‌آباد در سیستان و بلوچستان