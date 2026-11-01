باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رئیسی با اشاره به حضور مجتبی یادگاری، سفیر همدلی صنعت برق ایران، در استان‌های مختلف کشور اظهار داشت: تامین برق مطمئن و پایدار، علاوه بر اقدامات فنی و توسعه زیرساخت‌ها، نیازمند مشارکت آگاهانه مردم و همراهی تمامی مشترکان در مدیریت مصرف انرژی است.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت جامعه ورزش و چهره‌های اجتماعی می‌تواند پیام مدیریت مصرف را به شکلی اثرگذار به خانواده‌ها و نسل جوان منتقل کند.

رئیسی با بیان اینکه مدیریت مصرف برق ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و مسئولیتی همگانی است، تصریح کرد: در کنار توسعه تولید و زیرساخت‌های برق، اصلاح الگوی مصرف و استفاده مسئولانه از انرژی باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا زمینه تامین برق پایدار برای همه بخش‌های جامعه فراهم شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همدلی مردم، همراهی جامعه ورزش و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، فرهنگ مصرف بهینه انرژی در جامعه بیش از پیش نهادینه شود.

توزیع برق استان