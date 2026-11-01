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برداشت طلای سبز در دل خشکسالی قصرشیرین

برداشت طلای سبز در دل خشکسالی قصرشیرین
عکاس کبری رضایی
تاریخ انتشار ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۲:۴۴
کد خبر
۹۱۴۴۴۳۱
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در شرایطی که گرمای طاقت‌فرسا و خشکسالی، چالش‌های تامین آب را در قصرشیرین دوچندان کرده است، مزارع شرکت «بیستون پارس» (زیرمجموعه هلدینگ بنیاد مستضعفان) صحنه تلاشی بزرگ برای تامین امنیت غذایی است. برداشت یونجه در این اراضی که با محدودیت خاک و آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند، با تکیه بر دانش مهندسی ایرانی و مدیریت هوشمند منابع آبی انجام می‌شود. این مجموعه با تولید سالانه ۱۰ هزار تن علوفه (یونجه، ذرت و قصیل)، نقش حیاتی در تامین خوراک گاوداری‌ها و تداوم تولید شیر و گوشت کشور ایفا می‌کند. در کنار این تلاش‌ها، کاشت درختان اکالیپتوس در زمین‌های کم‌بازده، نمونه‌ای موفق از تنوع‌بخشی به کشاورزی و بهره‌برداری اقتصادی از طبیعت سخت این منطقه است

برداشت طلای سبز در دل خشکسالی قصرشیرین

در شرایطی که گرمای طاقت‌فرسا و خشکسالی، چالش‌های تامین آب را در قصرشیرین دوچندان کرده است، مزارع شرکت «بیستون پارس» (زیرمجموعه هلدینگ بنیاد مستضعفان) صحنه تلاشی بزرگ برای تامین امنیت غذایی است. برداشت یونجه در این اراضی که با محدودیت خاک و آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند، با تکیه بر دانش مهندسی ایرانی و مدیریت هوشمند منابع آبی انجام می‌شود. این مجموعه با تولید سالانه ۱۰ هزار تن علوفه (یونجه، ذرت و قصیل)، نقش حیاتی در تامین خوراک گاوداری‌ها و تداوم تولید شیر و گوشت کشور ایفا می‌کند. در کنار این تلاش‌ها، کاشت درختان اکالیپتوس در زمین‌های کم‌بازده، نمونه‌ای موفق از تنوع‌بخشی به کشاورزی و بهره‌برداری اقتصادی از طبیعت سخت این منطقه است
۱۰ / ۰۸ / ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۴
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برچسب ها: کرمانشاه ، تولید ملی
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