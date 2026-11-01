رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)در مراسم رونمایی از نرم‌افزار «کُتُب قَیِّمَة» گفت: این نرم‌افزار، کتابخانه عظیمی در قالب دیجیتال است که با همکاری مرکز بین المللی نشر اسرا تهیه شده و در آن، امکان گفت‌وگو با آثار آیت‌الله جوادی آملی فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی، رئیس مرکز نور، امروز  در مراسم معرفی و  رونمایی از نرم‌افزار «کُتُب قَیِّمَة» با تجلیل از مقام علمی و جایگاه معنوی آیت‌الله جوادی آملی،گفت:آیت‌الله جوادی آملی، ذخیره‌ای الهی برای جهان تشیع و جامع‌الاطراف هستند  و آثار ارزنده ایشان تنها به تفسیر تسنیم محدود نمی‌شود، بلکه دایرةالمعارفی از معارف شیعه، علوم و فنون، فلسفه و عرفان، تاریخ و رجال را در بر می‌گیرد و مایه مباهات جهان تشیع و حوزه‌های علمیه است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت نشر دیجیتال در عرصه پژوهش‌های بین‌المللی تصریح کرد: با همکاری مرکز نشر اسرا، نرم‌افزار و کتابخانه عظیمی در قالب دیجیتال فراهم شده است تا پاسخگوی درخواست حوزه‌های علمیه باشد و محققان بتوانند به‌راحتی به این میراث علمی دسترسی پیدا کنند.

وی در تشریح جزئیات محتوایی این نرم‌افزار اظهار داشت: کتابخانه دیجیتال «کُتُب قَیِّمَة» در بردارنده ۱۲۲ عنوان کتاب در ۲۸۴ جلد است که حوزه‌های متنوعی همچون تفسیر قرآن، فقه، اصول، فلسفه، عرفان، اخلاق، تاریخ و رجال را پوشش می‌دهد. آثاری برجسته چون «تفسیر تسنیم»، «رحیق مختوم (شرح اسفار)» و دیگر کتب حکمت متعالیه در این مجموعه به صورت یکپارچه در دسترس‌پذیر شده‌اند.

بهرامی خاطرنشان کرد: این نرم‌افزار حاصل قریب به چهل سال تجربه مرکز نور است و قابلیت جامع جست‌وجو در آیات، کتب فقهی و فلسفی را دارد. همچنین از طریق فضای ابری و اینترنت، کاربران می‌توانند محتوا را ملاحظه و در آن جست‌وجو کنند.

بهرامی گفت:از جمله قابلیت‌های کلیدی آن می‌توان به جستجوی پیشرفته، مشابهه‌یابی متون، استخراج آیات مرتبط در کتب گوناگون تفسیری و فلسفی، پژوهش‌نگار و لغت‌نامه جامع اشاره کرد. وی همچنین قابلیت «اجرای ابری» را از ویژگی‌های شاخص این نسخه برشمرد و افزود: کاربران بدون نیاز به اشغال فضای حافظه رایانه، قادر خواهند بود با نصب پوسته‌ای سبک و از بستر اینترنت، به تمامی محتوا و ابزارهای جستجوی نرم‌افزار دسترسی پیدا کنند.

وی در پایان با اشاره به بهره‌گیری از آخرین فناوری‌ها تصریح کرد: در این نرم‌افزار، هوش مصنوعی برای گفت‌وگو با آثار آیت‌الله جوادی آملی به کار گرفته شده است و مسیر پژوهش از جست‌وجو به گفت‌وگو پیش رفته است؛ به‌گونه‌ای که با زبان طبیعی و الفاظ محاوره‌ای، امکان دسترسی به محتوای غنی این آثار فراهم می‌شود.

برچسب ها: مراسم رونمایی ، آیت الله جوادی آملی
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