۱۱.۵ درصد جمعیت کشور معلولیت دارند/ پوشش ۱.۵ میلیون نفر از معلولان توسط بهزیستی

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست دبیرخانه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، وضعیت اجرای مواد مختلف قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و ضرورت تقویت همکاری دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های آموزش، اشتغال، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی بررسی شد.

نشست دبیرخانه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با حضور فریبا بریمانی مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون، حسین نحوی‌نژاد، مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور فرابخشی و ارتباطات و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در این نشست، وضعیت اجرای مواد مختلف قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و ضرورت تقویت همکاری دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های آموزش، اشتغال، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی بررسی شد.

فریبا بریمانی در این نشست با اشاره به جمعیت افراد دارای معلولیت در جهان و ایران اظهار کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر در جهان دارای معلولیت هستند که معادل ۱۶ درصد جمعیت جهان است. در ایران نیز جمعیت افراد دارای معلولیت حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، معادل ۱۱.۵ درصد جمعیت کشور، برآورد می‌شود که حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از آنان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار دارند.

وی با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از قوانین حمایتی پیشرو در این حوزه به شمار می‌رود، گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، حدود ۸۲ درصد مواد این قانون دارای عملکرد است و ۱۸ درصد آن همچنان به پیگیری نیاز دارد.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان افزود: مقرر است هفته آینده کمیسیون دائمی قانون با حضور اعضا برگزار شود تا وضعیت اجرای مواد مختلف بررسی و موضوعاتی که به پیگیری بیشتر یا تأمین اعتبار نیاز دارند، دنبال شوند.

در ادامه نشست، مواد ۱۴، ۲۰ و ۲۱ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بررسی شد و حاضران بر ضرورت پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، توسعه برنامه‌های آموزشی و تقویت زمینه‌های اشتغال این افراد تأکید کردند.

نماینده سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به اقدامات این سازمان در اجرای ماده ۱۴ قانون گفت: از سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۵۳ استاندارد آموزشی ویژه افراد دارای معلولیت تدوین شده است. از این تعداد، ۱۹ استاندارد در حوزه صنعت، ۴۷ استاندارد در بخش کشاورزی، ۲۵ استاندارد در حوزه فرهنگ و ۶۲ استاندارد در بخش خدمات قرار دارد.

وی با اشاره به توجه ویژه به آموزش افراد دارای اختلال طیف اوتیسم اظهار کرد: ۱۱۰ استاندارد آموزشی برای این گروه تدوین شده و ۴۰ استاندارد دیگر نیز امسال در دست تدوین است.

نماینده سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور همچنین بر ضرورت آشنایی مربیان با شیوه‌های تخصصی آموزش افراد دارای معلولیت تأکید کرد و گفت: ۷۴ مربی در مرکز تربیت مربی برای آموزش در این حوزه آموزش خواهند دید تا فرایند آموزش به‌صورت تخصصی‌تر دنبال شود.

به گفته وی، دوره‌های آموزشی این سازمان گروه‌هایی از جمله زنان سرپرست خانوار، افراد خانه‌دار، مددجویان کمیته امداد، افراد دارای معلولیت، افراد بهبودیافته از اعتیاد و خانواده‌های آنان را پوشش می‌دهد و در مجموع، چهار هزار نفر ـ دوره در شش گروه هدف تعریف شده است.

همچنین در این نشست به انجام نیازسنجی در حوزه اشتغال با همکاری سازمان بهزیستی اشاره شد؛ اقدامی که با هدف شناسایی نیاز‌های جامعه هدف و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط آنان انجام شده است.

نماینده سازمان تبلیغات اسلامی نیز با تشریح اقدامات این سازمان در حوزه افراد دارای معلولیت گفت: برگزاری و حمایت از فعالیت هیئت‌های مذهبی ویژه افراد دارای معلولیت با هدف تقویت بنیه دینی و فراهم‌کردن امکان حضور این افراد در برنامه‌های معنوی و مذهبی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در حوزه فضای مجازی مؤسسه تبیان به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های تبلیغ و اطلاع‌رسانی دیجیتال و خبرگزاری مهر برای انعکاس رویداد‌های فرهنگی، دینی و مذهبی می‌توانند در تولید و انتشار محتوای متناسب با نیاز‌های افراد دارای معلولیت با سازمان بهزیستی همکاری کنند.

به گفته نماینده سازمان تبلیغات اسلامی، افراد دارای معلولیت در نهضت حفظ قرآن کریم نیز مشارکت دارند و مبلغان آشنا به زبان اشاره برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های معنوی این گروه تربیت شده‌اند.

وی همچنین اعلام کرد: ظرفیت‌های حوزه هنری و پایگاه اینترنتی تبیان برای همکاری با سازمان بهزیستی در زمینه ارائه محتوای تبلیغی و آموزشی در دسترس است.