باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - حقیقی‌مقدم با اشاره به فلسفه فعالیت بسیج دانش‌آموزی اظهار کرد: فعالیت در این تشکل تنها به حضور در برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی محدود نمی‌شود، بلکه دانش‌آموزان در این مجموعه، ابتدا مهارت شناخت و حل مسئله و خودسازی فردی را تمرین می‌کنند و سپس این آموخته‌ها را به محیط مدرسه، خانواده و اجتماع گسترش می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه خودسازی مقدمه جامعه‌پردازی و جامعه‌پردازی مقدمه تمدن‌سازی است، افزود: هدف ما پرورش نسلی است که بتواند مسائل پیرامون خود را به‌درستی بشناسد، درباره آنها آگاهانه تصمیم بگیرد و در قبال انتخاب‌ها و مسئولیت‌های خود پاسخگو باشد.

فرمانده بسیج دانش‌آموزی لرستان با اشاره به شعار امسال هفته بسیج دانش‌آموزی، «می‌آموزیم، می‌سازیم و می‌ایستیم»، تصریح کرد: این شعار سه محور اساسی فعالیت‌های ما را مشخص می‌کند؛ آموختن و فهم دقیق مسائل، ساختن با تکیه بر مهارت و توانمندی و ایستادگی بر مبانی هویتی و اعتقادی.

بیش از ۲ هزار واحد بسیج دانش‌آموزی در مدارس لرستان

یکی از محور‌های مهم فعالیت بسیج دانش‌آموزی، گسترش فرصت مشارکت و حضور دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان است؛ موضوعی که در استانی با پراکندگی جغرافیایی، مناطق روستایی و عشایری و برخی مناطق صعب‌العبور، اهمیت دوچندان دارد.

حقیقی‌مقدم در این‌باره گفت: ساختار بسیج دانش‌آموزی در شهرستان‌ها و مناطق آموزش‌وپرورش تعریف شده و در مدارسی که بیش از ۵۰ دانش‌آموز دارند، امکان تشکیل واحد بسیج دانش‌آموزی فراهم است.

وی افزود: در مدارسی که تعداد دانش‌آموزان کمتر است نیز ارتباط با پایگاه‌های بسیج محلات برقرار می‌شود تا دانش‌آموزان از فرصت‌های تربیتی و فرهنگی محروم نمانند.

به گفته وی، یکی از ظرفیت‌های مهم بسیج دانش‌آموزی، ارتباط مستمر میان مدرسه، مسجد و محله است؛ به‌گونه‌ای که فعالیت تربیتی دانش‌آموز با پایان ساعات مدرسه متوقف نمی‌شود و او می‌تواند در محیط خانواده و محله نیز از ظرفیت‌های مکمل برای رشد و نقش‌آفرینی استفاده کند.

۷۰۰ برنامه و پویش در هفته بسیج دانش‌آموزی

فرمانده بسیج دانش‌آموزی لرستان با تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی اظهار کرد: امسال در ۲۳ شهرستان و منطقه آموزش‌وپرورش استان، بیش از ۳۰ عنوان برنامه پیش‌بینی شده و در مجموع حدود ۷۰۰ برنامه و پویش در سطح مدارس اجرا می‌شود.

وی گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، را از مهم‌ترین محور‌های برنامه‌های امسال عنوان کرد و گفت: فرهنگ ایثار و شهادت باید به‌عنوان بخشی از هویت نسل نوجوان مورد توجه قرار گیرد و دانش‌آموزان با شناخت درست از مسیر شهدا، نسبت به مسئولیت‌های خود در قبال کشور و جامعه آگاه‌تر شوند

حقیقی‌مقدم همچنین با اشاره به برگزاری برنامه «لاله‌های روشن» افزود: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، حضور در منازل خانواده شهدای دانش‌آموز و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای اخیر، از جمله برنامه‌هایی است که در این ایام دنبال می‌شود.

وی حضور در گلزار شهدا، اجرای پویش‌های دانش‌آموزی و برنامه‌های تبیینی و فرهنگی را از دیگر فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده برشمرد.

تقدیم بیش از ۹۰۰ شهید دانش‌آموز از سوی استان لرستان

حقیقی‌مقدم با اشاره به تقدیم بیش از ۹۰۰ شهید دانش‌آموز از سوی استان لرستان، یادآور شد: دانش‌آموزان این سرزمین در مقاطع مختلف تاریخ نشان داده‌اند که درک درستی از مسئولیت اجتماعی و دفاع از ارزش‌های خود دارند و یاد و خاطره این شهدا باید برای نسل امروز زنده نگه داشته شود.

وی با اشاره به شهدای دانش‌آموز حوادث و درگیری‌های اخیر اظهار کرد: امسال نیز هشت شهید دانش‌آموز در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر تقدیم شده‌اند که ضرورت توجه به فرهنگ ایثار، آگاهی‌بخشی و انتقال تجربه‌های این نسل به دانش‌آموزان امروز را دوچندان می‌کند.

به گفته فرمانده بسیج دانش‌آموزی لرستان، دیدار‌های دانش‌آموزان با خانواده شهدا و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تبیینی، فرصتی برای آشنایی نسل جدید با الگو‌های واقعی فداکاری و مسئولیت‌پذیری است.

لیگ علمی، راهیان نور و میدان‌های جدید مهارت‌آموزی

حقیقی‌مقدم در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، برنامه‌های علمی و تربیتی بسیج دانش‌آموزی را تشریح کرد و گفت: در حوزه علمی، لیگ علمی «پایا» یکی از ظرفیت‌های مهم برای شناسایی و تقویت استعداد‌های دانش‌آموزی است.

وی با اشاره به راهیابی چند تیم منتخب استان به مرحله کشوری این رقابت‌ها افزود: تلاش می‌کنیم با فراهم کردن فرصت‌های علمی و رقابتی، زمینه رشد استعداد‌ها و تقویت روحیه کار گروهی در میان دانش‌آموزان را فراهم کنیم.

فرمانده بسیج دانش‌آموزی لرستان همچنین از آغاز اعزام دانش‌آموزان به اردو‌های راهیان نور خبر داد و اظهار کرد: امسال چهار هزار دانش‌آموز دختر و پسر استان به مناطق عملیاتی و سرزمین‌های نور اعزام می‌شوند.

وی این اردو‌ها را فرصتی مکمل در کنار فعالیت‌های آموزشی و تربیتی دانست که می‌تواند در شناخت تاریخ معاصر، آشنایی با فرهنگ ایثار و تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان مؤثر باشد.

حقیقی‌مقدم همچنین از اجرای برنامه‌هایی با عنوان «لیگ نومیدان» برای امتداد فعالیت‌های اجتماعی دانش‌آموزان از محیط مدرسه به اجتماع خبر داد و گفت: هدف این برنامه‌ها، فراهم کردن زمینه حضور هدفمند و مسئولانه دانش‌آموزان در عرصه‌های اجتماعی است.

هشدار درباره جنگ رسانه‌ای و ضرورت مدیریت ورودی‌های ذهن نوجوانان

فرمانده بسیج دانش‌آموزی لرستان در ادامه با اشاره به شرایط پیچیده رسانه‌ای و فضای گسترده اطلاعاتی، نقش خانواده‌ها را در تربیت نسل نوجوان بسیار مهم دانست و گفت: دانش‌آموزان امروز در محیطی زندگی می‌کنند که حجم گسترده‌ای از اطلاعات، پیام‌ها و محتوا‌های رسانه‌ای به‌صورت مستمر در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

وی افزود: خانواده‌ها باید نسبت به آنچه فرزندانشان می‌بینند، می‌شنوند و دریافت می‌کنند، حساس باشند و در کنار توجه به نیاز‌های جسمی، روحی و آموزشی، برای سلامت فکری و تربیتی آنان نیز برنامه داشته باشند.

حقیقی‌مقدم تأکید کرد: تربیت نسل هوشمند امروز با روش‌های سنتی و صرفاً دستوری امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید زمینه رشد، پرسشگری، انتخاب آگاهانه و افزایش قدرت تحلیل دانش‌آموزان فراهم شود.