باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

گزارشی از برخورد با نانوایی‌های متخلف در تهران + فیلم

در روز‌های اخیر نانوایی‌های متخلف زیر ذره‌بین قانون رفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای اخیر نانوایی‌های متخلف زیر ذره بین قانون رفته اند و برخوردهای قانونی با این مراکز از تهران آغاز شده است که گزارشی از آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
گزارشی از برخورد با نانوایی‌های متخلف در تهران + فیلم
young journalists club

سبوسی که در نانوایی‌ها جدا به نان اضافه می‌شود برای سلامتی مردم آسیب‌زا است! + فیلم

گزارشی از برخورد با نانوایی‌های متخلف در تهران + فیلم
young journalists club

دولت برای کنترل قیمت نان سنگ تمام گذاشته است + فیلم

گزارشی از برخورد با نانوایی‌های متخلف در تهران + فیلم
young journalists club

نکات مهمی که نانواها برای تهیه نان کامل باید رعایت کنند + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
گفتگوی طنز یک جوان نسل زدی با فردوسی + فیلم
۹۷۰

گفتگوی طنز یک جوان نسل زدی با فردوسی + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
ناراحتی رسانه نزدیک به ترامپ از ناکامی تحریم‌ها در به خیابان کشاندن مردم ایران! + فیلم
۸۲۹

ناراحتی رسانه نزدیک به ترامپ از ناکامی تحریم‌ها در به خیابان کشاندن مردم ایران! + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
آمادگی ارتش و سپاه برای پاسخی قاطع و فراتر از منطقه + فیلم
۷۹۱

آمادگی ارتش و سپاه برای پاسخی قاطع و فراتر از منطقه + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
از کم‌خونی تا مشکلات گوارشی؛ چه عواملی باعث فراموشی می‌شوند؟ + فیلم
۵۵۲

از کم‌خونی تا مشکلات گوارشی؛ چه عواملی باعث فراموشی می‌شوند؟ + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
هزینه سنگین جنگ علیه ایران؛ از جایگزینی موشک‌ها تا خسارت تجهیزات + فیلم
۵۰۷

هزینه سنگین جنگ علیه ایران؛ از جایگزینی موشک‌ها تا خسارت تجهیزات + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha