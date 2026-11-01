عضو هیات رئیسه مجلس گفت: تنگه هرمز به یکی از مهم‌ترین اهرم‌های راهبردی ایران در معادلات پیش‌رو تبدیل شده و واشنگتن بدون پذیرش مطالبات تهران نمی‌تواند به توافقی پایدار دست پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و شروط هفت‌گانه ایران برای توافق اظهار داشت: امروز این گذرگاه مهم در اختیار ایران است و توانایی نظامی و مدیریتی کشور در این منطقه برای آمریکا آشکار شده است.

سلیمی تاکید کرد: طرفی که بیش از ایران به گفت‌و‌گو نیاز دارد، واشنگتن است و تهران تحقق شروط خود را مبنای هرگونه توافق می‌داند.

وی با اشاره به تناقض میان ادعای دیپلماسی و تهدید‌های نظامی آمریکا تصریح کرد: آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات دو بار به ایران حمله کردند و این تجربه نشان داد که نمی‌توان به آنها اعتماد کرد. با وجود این، ایران برای همه گزینه‌ها آمادگی دارد و تحولات اخیر نیز تغییری در عزم کشور برای دفاع از منافع ملی ایجاد نکرده است. 

حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به تغییر رویکرد نظامی ایران تأکید کرد: اگر در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه تمرکز اصلی بر دفاع بود، این بار سیاست نظامی کشور تغییر کرده و توان تهاجمی نیز در معادلات پاسخ‌دهی نقش جدی خواهد داشت.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس درباره نقش کشور‌های منطقه در تحولات و مذاکرات ایران و آمریکا گفت: هرگونه استفاده از خاک، آسمان یا آب‌های سرزمینی کشور‌های منطقه برای تجاوز به ایران، مسئولیت آن کشور را به دنبال خواهد داشت و زیرساخت‌های مرتبط با این همکاری‌ها می‌تواند هدف مشروع ایران تلقی شود.

سلیمی با تأکید بر اینکه کشور‌های میزبان پایگاه‌های آمریکایی نمی‌توانند هم‌زمان ادعای بی‌طرفی داشته باشند، خاطرنشان کرد: امنیت منطقه باید با مشارکت کشور‌های همین منطقه و بدون دخالت قدرت‌های خارج از آن تأمین شود.

وی همچنین با اشاره به رفت‌وآمد‌های دیپلماتیک اخیر به تهران بیان کرد: برخی کشور‌های منطقه به این واقعیت رسیده‌اند که امنیت وارداتی نیست و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای لزوماً امنیت بیشتری برای آنها ایجاد نمی‌کند.

این نماینده مجلس درباره گزارش‌های غیررسمی پیرامون سفر هیئتی از ایران به قطر نیز گفت: این اخبار هنوز از سوی منابع رسمی تأیید نشده و نمی‌توان درباره جزئیات آن اظهارنظر قطعی کرد.

برچسب ها: تنگه هرمز ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
هر کاری می خواهید بکنید باید رضایت امام سید مجتبی خامنه ای را داشته باشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
چشم عباس اقا
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
خخخخخخخخخخخخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
علیرضا اسمشه عباس کیه🤭🤭🤭🤔😃
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