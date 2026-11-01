وزیر نیرو گفت: در حال حاضر تقریباً تمام پمپ‌های آب کشور که به‌عنوان یک نیاز حیاتی تلقی می‌شوند، در شرایط اضطراری هم به پمپ‌های اضطراری مجهز هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو گفت: جنگ‌های آینده متفاوت خواهند بود. ما اخیراً بازدیدی از یک نمایشگاه در بلاروس داشتیم و در آنجا تحول بزرگی را مشاهده کردم. رویکرد شرکت‌های دانش‌بنیان به آینده با گذشته تفاوت دارد و لازم است به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی افزود: موضوع هوش مصنوعی و مباحث مرتبط با آن بسیار مهم است. ما از انقلاب صنعتی اول عبور کردیم، انقلاب صنعتی دوم را پشت سر گذاشتیم و انقلاب صنعتی سوم را نیز تجربه کردیم. البته این به معنای آن نیست که در کشور کاری انجام نشده، اما هنوز اقدامات زیادی باقی مانده است. ما هنوز برق‌رسانی و برقی‌سازی را به معنای عام آن در همه حوزه‌ها انجام نداده‌ایم، در حالی که دنیا این گام را برداشته است. همچنین در حوزه دیجیتالی‌سازی و تحول دیجیتال نیز باید به نقطه مطلوب برسیم و آمادگی‌های لازم را در خود ایجاد کنیم.

وزیر نیرو با تأکید بر افزایش مصرف برق در آینده اظهار کرد: در دوره پیش رو قطعاً مصرف برق بیشتری را تجربه خواهیم کرد؛ البته نه به معنای هدررفت برق، بلکه به این دلیل که مصرف بهینه خواهد شد. هوش مصنوعی برق‌بر است و موضوع پردازش و ابررایانه‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و برق زیادی مصرف می‌کنند، اما باید به این سمت حرکت کنیم.

علی‌آبادی ادامه داد: هوشمندسازی باید به‌عنوان یک راهکار مورد استفاده قرار گیرد؛ نه‌تنها برای تأمین نیاز‌های بشر، بلکه حتی برای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف برق نیز می‌توان از آن بهره برد.

وی با بیان اینکه موضوعات آینده صرفاً فنی نخواهند بود، گفت: در آینده مباحث شناختی نیز مطرح خواهند شد. یکی از موضوعات بسیار مهم، شناخت و چگونگی تشخیص ماست. مسئله فقط خلق و تولید داده نیست. پیش‌تر یکی از سیاست‌های ما حرکت به سمت کلان‌داده‌ها بود و این اقدام نیز انجام شده است. امروز در سراسر کشور، اگر به داده نیاز داشته باشید، می‌توانید داده‌های دقیق را از کانال‌های مختلف دریافت کنید؛ اما به نظر من، فناوری داده‌ها و تصمیم‌سازی بر اساس داده‌ها از خود داده‌ها مهم‌تر است.

وزیر نیرو تصریح کرد: باید از روش‌های صحیح استفاده کنیم، زیرا گاهی روش‌ها می‌توانند گمراه‌کننده باشند. به یاد بیاورید زمانی را که یک ربات ساخته‌اید، اما برنامه‌ریزی درستی برای آن انجام نداده‌اید؛ چنین رباتی ممکن است علیه شما اقدام کند؛ بنابراین باید بتوانیم بر این مسئله غلبه کنیم و این موضوع نیازمند توجه به مسائل بسیار مهمی است.

علی‌آبادی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت خودتأمینی انرژی در منازل گفت: نامه‌ای از امام عزیز دریافت کرده بودیم که در آن تأکید شده بود باید به سمتی حرکت کنیم که خانه‌ها از تأمین انرژی از بیرون بی‌نیاز شوند و علاوه بر تأمین نیاز خود، بتوانند به همسایگان نیز برق بدهند. این نکته بسیار مهمی است و باید به سمت راهبرد‌های سطح بالا حرکت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به راهبرد استفاده از مولد‌های اضطراری بیان کرد: امروز روز مبارکی برای استفاده از ظرفیت ژنراتور‌های اضطراری است که به‌عنوان یک راهبرد اساسی از طریق عوامل مربوطه به ما ابلاغ شده است. در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده است.

وزیر نیرو اظهار کرد: در حال حاضر تقریباً تمام پمپ‌های آب کشور که به‌عنوان یک نیاز حیاتی تلقی می‌شوند، در شرایط اضطراری هم به پمپ‌های اضطراری مجهز هستند و هم از طریق فیلتر‌های مختلف تغذیه می‌شوند. این به معنای آن است که در شرایط قطع برق نمی‌توانیم بهانه بیاوریم که با رفتن برق، سایر خدمات نیز متوقف شده‌اند.

علی‌آبادی افزود: مراکز اضطراری در اولویت تأمین برق قرار دارند و این مراکز جزو بخش‌هایی هستند که باید در اولویت تأمین از طریق شبکه قرار بگیرند. در کنار آن، به سمت روش‌های خارج از شبکه، مانند دیزل‌ژنراتور‌ها و واحد‌های دیگر ذخیره‌سازی نیز حرکت می‌کنیم؛ موضوعی که پیش‌تر به تفصیل درباره آن صحبت شده و امروز به آن نمی‌پردازیم.

وی ادامه داد: هم‌زمان با موضوع ذخیره‌سازها، استفاده از کنترل‌های هوشمند برای محدودسازی مصرف را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم. گاهی ممکن است ظرفیت تولید برق کشور، برای مثال، از حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار مگاوات به ۵۰ هزار مگاوات کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، اگر بتوانیم پایداری شبکه را تأمین کنیم، باید برق مورد نیاز مراکز مهم و همچنین سایر مصرف‌کنندگان را متناسب با میزان مصرفشان تأمین کنیم.

وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: باید بتوانیم مصرف هر منطقه را از راه دور کنترل کنیم و مشخص کنیم که هر منطقه چه میزان برق مصرف کند. این اقدامات باید در عین رعایت امنیت و پروتکل‌های لازم انجام شود. نمی‌توانیم از ترس مرگ، خودکشی کنیم؛ اینها دستاورد‌های بشری هستند و باید بتوانیم از آنها استفاده کنیم.

برچسب ها: وزارت نیرو ، علی آبادی
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