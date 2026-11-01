باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بصیری در تشریح این خبر گفت: ۲۶۰ هزار قطعه بلدرچین در ۱۰ واحد صنعتی و سنتی استان فارس پرورش داده می‌شود و این ظرفیت می‌تواند تنوع‌بخشی به تولیدات پروتئینی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی را شتاب دهد.

مدیر امور طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، نیاز به فضای محدود، ضریب تبدیل غذایی مناسب و قابلیت تولید گوشت و تخم‌مرغ را از مزیت‌های پرورش بلدرچین برشمرد و افزود: در واحد‌های پرورشی استان، این پرنده در دو زمینه گوشتی و تخم‌گذار پرورش داده می‌شود.

به گفته او؛ هر قطعه بلدرچین گوشتی به‌طور متوسط حدود ۲۰۰ گرم گوشت تولید می‌کند و بلدرچین تخم‌گذار متناسب با نژاد و شرایط مدیریتی در طول دوره تولید خود توانایی تخم‌گذاری ۱۸۰ تا ۳۰۰ عدد را دارد.

بصیری بیان کرد: در استان فارس مدیریت اصولی، رعایت ضوابط بهداشتی و توجه به بازار فروش از عوامل مهم موفقیت این فعالیت است و توسعه پرورش بلدرچین را زمینه‌ساز فرصت‌های اقتصادی تازه در استان معرفی کرد.

او توضیح داد: بلدرچین با بلوغ زودرس، فاصله نسل کوتاه و بازدهی مناسب در تولید گوشت و تخم، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های تولید پروتئین دارد.

مدیر امور طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: گوشت این پرنده منبع پروتئین با کیفیت بالا و نسبتاً کم‌چرب است و تخم آن سرشار از پروتئین، ویتامین‌های گروه B و مواد معدنی مانند آهن و سلنیوم به شمار می‌رود؛ ویژگی‌هایی که پرورش آن را به گزینه‌ای کارآمد برای واحد‌های کوچک و صنعتی تبدیل می‌کند و می‌تواند سهم تولیدات پروتئینی متنوع را در سبد غذایی خانوار‌ها افزایش دهد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس