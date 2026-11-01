باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - فاطمه خیرخواه، دبیر علمی رویداد هوش مصنوعی در تلکام و عضو پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، از راه‌یابی حدود ۶۰ طرح به مرحله نهایی داوری این رویداد خبر داد و اعلام کرد که در مجموع حدود ۱۱۰ تیم و شرکت‌کننده در مرحله ثبت‌نام اولیه حضور داشته‌اند.

خیرخواه در نشست خبری رویداد هوش مصنوعی در تلکام که در محل پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد، با تشریح روند دریافت طرح‌ها اظهار کرد: فراخوان این رویداد از اوایل شهریورماه منتشر شد و با وجود محدودیت زمانی برای اطلاع‌رسانی، استقبال قابل توجهی از سوی فعالان این حوزه صورت گرفت.

وی افزود: در مرحله نخست، حدود ۱۱۰ تیم و شرکت‌کننده به‌صورت گروهی یا انفرادی ثبت‌نام کردند. در میان متقاضیان، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران حضور داشتند که برخی به شکل تیمی و برخی نیز به‌صورت مستقل ایده‌ها و طرح‌های خود را ارائه کردند.

دبیر علمی رویداد هوش مصنوعی در تلکام ادامه داد: از میان طرح‌های ارسال‌شده، حدود ۶۰ طرح به مرحله نهایی داوری راه پیدا کرده‌اند و هم‌اکنون فرایند ارزیابی آنها در جریان است. انتظار می‌رود پس از تکمیل داوری، آثار برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گیرند.

ارزیابی طرح‌ها در سه سطح ایده، نمونه اولیه و محصول آماده ارائه

خیرخواه با اشاره به دسته‌بندی آثار شرکت‌کنندگان گفت: متقاضیان امکان ارسال طرح‌های خود را در سه بخش داشتند. بخش نخست به ایده‌هایی اختصاص دارد که هنوز وارد مرحله تولید محصول نشده‌اند و در سطح پیشنهاد و طرح اولیه قرار دارند.

به گفته وی، بخش دوم شامل نمونه‌های اولیه یا پروتوتایپ‌هایی است که مراحل ابتدایی توسعه را پشت سر گذاشته‌اند، اما هنوز به محصول نهایی تبدیل نشده‌اند. در بخش سوم نیز محصولاتی ارزیابی می‌شوند که از قابلیت نمایش عملیاتی و ارائه دمو برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: پس از نهایی شدن نتایج داوری، در هر یک از این سه بخش، سه اثر به‌عنوان طرح برگزیده انتخاب می‌شوند و در روز برگزاری رویداد از صاحبان آنها تقدیر خواهد شد. همچنین یک اثر ویژه دانشجویی نیز به‌طور مستقل انتخاب و معرفی می‌شود.

نمایش توانمندی تیم‌ها در حضور شرکت‌های فعال صنعت تلکام

عضو پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، برگزاری نمایشگاه جانبی را از دیگر برنامه‌های این رویداد عنوان کرد و گفت: در این نمایشگاه، شرکت‌های فعال صنعت تلکام حضور خواهند داشت و فرصت معرفی و نمایش ایده‌ها و محصولات برتر برای شرکت‌کنندگان فراهم می‌شود.

خیرخواه افزود: امکان حضور در نمایشگاه تنها به طرح‌های برگزیده محدود نیست؛ بلکه سایر تیم‌هایی که در مراحل ثبت‌نام و ارزیابی شرکت کرده‌اند، اما موفق به کسب امتیاز لازم برای قرار گرفتن در فهرست برگزیدگان نشده‌اند نیز می‌توانند دستاورد‌های خود را در قالب پوستر معرفی کنند.

وی هدف از این برنامه را ایجاد ارتباط مستقیم میان صاحبان ایده و فعالان صنعت دانست و اظهار کرد: چنین فضایی می‌تواند زمینه آشنایی شرکت‌های صنعتی با ظرفیت‌های پژوهشی و فناورانه تیم‌ها را فراهم کند و مسیر توسعه ایده‌ها، تکمیل محصولات و دستیابی به نتایج کاربردی را هموار سازد.

فراتر از جوایز نقدی؛ حمایت از تجاری‌سازی طرح‌های برتر

دبیر علمی رویداد هوش مصنوعی در تلکام با تأکید بر اینکه حمایت از برگزیدگان به پرداخت جوایز نقدی محدود نخواهد بود، اظهار کرد: شماری از شرکت‌های فعال این حوزه برای پشتیبانی از طرح‌های برتر اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی توضیح داد: بخشی از این حمایت‌ها در قالب کمک به تجاری‌سازی محصولات و تسهیل ورود آنها به بازار‌های داخلی و خارجی ارائه خواهد شد تا صاحبان ایده بتوانند دستاورد‌های خود را از مرحله پژوهش و توسعه به مرحله عرضه و بهره‌برداری برسانند.

خیرخواه همچنین به ظرفیت اشتغال‌زایی این رویداد اشاره کرد و گفت: با توجه به اعلام آمادگی برخی شرکت‌های فعال صنعت تلکام، امکان جذب و استخدام تعدادی از صاحبان طرح‌ها و ایده‌های برتر در این مجموعه‌ها نیز وجود دارد.

بررسی چالش‌های زیرساختی مخابرات در دستور کار رویداد‌های آینده

خیرخواه در بخش دیگری از این نشست، در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های ارتباطی در جریان جنگ و محدودیت‌های موجود بر طرح‌های پژوهشی رویداد، اظهار کرد: بررسی جامع این موضوعات تا حدودی خارج از چارچوب فعلی رویداد است، با این حال بخشی از این چالش‌ها در محور‌های پژوهشی اعلام‌شده مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: اپراتور‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت تلکام، برخی از مسائل و نیاز‌های خود را به‌عنوان چالش‌های اصلی مطرح کرده‌اند و متناسب با آن، بخشی از موضوعات مرتبط در محور‌های این رویداد گنجانده شده است.

دبیر علمی رویداد هوش مصنوعی در تلکام با بیان اینکه ابعاد برخی از مشکلات زیرساختی هنوز برای فعالان صنعت نیز به‌طور کامل روشن نشده است، خاطرنشان کرد: این مسائل نیازمند بررسی و پژوهش بیشتری هستند و می‌توان در دوره آینده رویداد با تمرکز دقیق‌تر و گسترده‌تر به آنها پرداخت.