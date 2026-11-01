معاون آموزشی وزارت علوم از موافقت با آغاز تحصیل پذیرفته‌شدگان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ از نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی رمضان تسهیلاتی برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نامه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی و غیردولتی کشور، با توجه به شرایط خاص پیش‌آمده در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، ناشی از جنگ تحمیلی رمضان و در راستای تسهیل امور آموزشی دانشجویانی که در مقاطع بالاتر پذیرفته شده‌اند، مواردی را ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، دانشجویانی که در آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ با آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ پذیرفته شده‌اند، در صورتی که نتوانند تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ دانش‌آموخته شوند، می‌توانند با موافقت دانشگاه، دوره دکتری و کارشناسی ارشد خود را از نیم‌سال دوم ۱۴۰۶-۱۴۰۵ آغاز کنند.

برای استفاده از این شرایط، لازم است دانشجویان تا بهمن‌ماه ۱۴۰۵ دانش‌آموخته شوند.

در این ابلاغیه تأکید شده است که هماهنگی‌های مورد نیاز با سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده و ثبت‌نام قطعی از پذیرفته‌شدگان صرفاً پس از اخذ مدرک تحصیلی دوره قبل قابل انجام است.

همچنین، رعایت موارد مرتبط با نظام وظیفه برای دانشجویان آقا بر عهده دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی خواهد بود.

منبع: وزارت علوم

برچسب ها: وام دانشجویی ، تسهیلات حمایتی ، وزارت علوم
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