تداوم پخت نان خط قرمز پدافند غیرعامل است / ثبت عملکرد موفق فارس در طرح شهید آبشناسان

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس با اشاره به تجهیز نزدیک به ۵۰ درصد نانوایی‌های استان به تجهیزات اضطراری تأکید کرد: پدافند غیرعامل به‌دنبال حفظ جریان زندگی عادی مردم در شرایط غیرعادی است و تلاش برای تجهیز مابقی واحدها نیز با جدیت دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته پدافند غیرعامل و در راستای اجرای طرح شهید آبشناسان، رزمایش استفاده از سوخت دوم و ژنراتور برق در نانوایی‌های استان فارس، با محوریت اداره‌کل پدافند غیرعامل استانداری فارس و مشارکت اتاق اصناف، اتحادیه خبازان، بسیج اصناف و سایر دستگاه‌های متولی برگزار شد.

این رزمایش در شهر شیراز با مشارکت ۱۸ واحد نانوایی اجرا شد و طی آن، مدیران و مسئولان دستگاه‌های مرتبط با حضور در نانوایی‌ها، از نزدیک میزان آمادگی این واحد‌ها برای استفاده از سوخت جایگزین و مولد‌های برق اضطراری و تداوم خدمات‌رسانی در شرایط خاص را مورد ارزیابی قرار دادند.

عبدالله حقیری، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس، در حاشیه این رزمایش، با اشاره به اهمیت راهبردی تأمین و توزیع نان در شرایط اضطراری اظهار داشت: یکی از دستورالعمل‌های مهم ابلاغی از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور و ستاد کل نیرو‌های مسلح، دستورالعمل شهید آبشناسان با موضوع تداوم کارکرد نانوایی‌ها در شرایط اضطراری است که اجرای آن نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی و آرامش جامعه دارد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری خوب دستگاه‌های مسئول و صنف نانوایان، استان فارس در اجرای این دستورالعمل عملکرد قابل قبولی داشته و در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد نانوایی‌های استان به ژنراتور برق و سوخت دوم مجهز شده‌اند.

حقیری با تأکید بر اینکه تأمین نان مردم نباید در هیچ شرایطی با وقفه مواجه شود، خاطرنشان کرد: با ارتقای این سطح از آمادگی، امیدواریم در شرایط خاص و هنگام بروز اختلال در شبکه برق یا تأمین سوخت، روند تولید و عرضه نان در استان بدون وقفه ادامه یابد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس ضمن قدردانی از تلاش و مسئولیت‌پذیری فعالان صنف نانوایان استان، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با پیگیری و فراهم‌سازی تسهیلات لازم برای خرید ژنراتور‌های برق و مخازن و کپسول‌های سوخت LPG، زمینه تجهیز هرچه سریع‌تر سایر نانوایی‌ها و تسریع در اجرای این دستورالعمل را فراهم کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: پدافند غیرعامل صرفاً مجموعه‌ای از اقدامات فنی و اداری نیست، بلکه آمادگی برای حفظ زندگی عادی مردم در شرایط غیرعادی است و تداوم فعالیت نانوایی‌ها یکی از مصادیق روشن و ملموس این رویکرد مردم‌محور به شمار می‌رود.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: پدافند غیرعامل ، استانداری فارس ، پخت نان ، خط قرمز
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