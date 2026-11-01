باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ چهارمین همایش نماز سپاه ثارالله استان کرمان با حضور جمعی از مسئولان و فعالان این حوزه برگزار شد؛ همایشی که در آن، سخنرانان با مرور تجربه اقامه نماز در روز‌های جنگ، بر نقش این فریضه در تربیت انسان، تقویت روحیه رزمندگان، مقابله با تفرقه و افزایش توان ایستادگی جامعه تأکید کردند.

حجت‌الاسلام عرب‌پور، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ثارالله استان کرمان، نماز را «کارخانه انسان‌سازی» و محصول آن را بندگی صادقانه خداوند دانست و گفت: نماز باید زمینه تحول در رفتار و زندگی انسان را فراهم کند و آثار آن در عمل فردی و اجتماعی نمایان شود.

وی با اشاره به تجربه برگزاری نماز در دوران جنگ رمضان، بیان کرد: در مقر‌های اصلی، مناطق مرزی و رزمگاه‌ها، تا جایی که شرایط اجازه می‌داد، نماز جماعت برپا می‌شد و این حضور معنوی در کنار مأموریت‌های دفاعی ادامه داشت.

حجت‌الاسلام عرب‌پور همچنین با اشاره به شعار این دوره از همایش با عنوان «نماز منشأ تحول و نماد انسجام»، از دریافت حدود ۳۰۰ اثر در بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری خبر داد و افزود: در میان آثار ارسالی، آثار ۵۰ نفر از مهاجران و ۲۰ سرباز وظیفه نیز به چشم می‌خورد؛ آثاری که در قالب کتاب، فیلم کوتاه، مستند، شعر، یادداشت، عکاسی و نقاشی ارائه شدند.

نماز؛ حلقه اتصال رزمندگان در روز‌های سخت

سردار نظری، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، نیز با بیان اینکه نماز در روز‌های جنگ از عوامل حفظ روحیه و وحدت نیرو‌ها بود، به استمرار اقامه این فریضه حتی در شرایط پراکندگی رزمندگان اشاره کرد و گفت: نیرو‌ها در موقعیت‌هایی که امکان تجمع وجود نداشت، حتی در گروه‌های سه تا چهار نفره نماز را برپا می‌کردند.

وی نماز‌های جماعت در خیابان‌ها، در سرما و گرما، در روز و شب و در مراسم تشییع شهدا و مناسبت‌هایی همچون عاشورا و محرم را جلوه‌ای از پیوند معنوی و همبستگی مردم دانست و تأکید کرد: نماز در چنین شرایطی تنها یک عمل عبادی نیست، بلکه به تقویت روحیه جمعی و حفظ انسجام کمک می‌کند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با هشدار درباره تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه، دوگانگی و دوقطبی‌سازی در جامعه، بر ضرورت تقویت پیوند‌های اعتقادی و اجتماعی تأکید کرد و نماز را یکی از ظرفیت‌های مهم برای مقابله با این توطئه‌ها برشمرد.

سه مأموریت راهبردی نماز در نگاه سخنگوی سپاه

در ادامه، سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تشریح سه کارکرد راهبردی نماز، آن را عامل انسان‌سازی، جلب رحمت الهی و تولید قدرت معرفی کرد و گفت: نماز تنها به حرکات ظاهری و تکرار الفاظ محدود نمی‌شود، بلکه باید با حضور قلب، توجه به معنا و احساس ایستادن در محضر خداوند همراه باشد.

وی با تأکید بر تفاوت میان خواندن نماز و اقامه آن، افزود: اقامه نماز به معنای برپا داشتن حقیقت این فریضه در زندگی است و کسانی که مسئولیت و امکانات بیشتری دارند، باید زمینه اقامه درست نماز را در مجموعه‌های تحت مدیریت خود فراهم کنند.

سردار محبی نخستین اثر نماز را انسان‌سازی دانست و با اشاره به تعبیر امام خمینی (ره) از نماز به‌عنوان کارخانه انسان‌سازی، تصریح کرد: نماز می‌تواند انسان را از خودمحوری، بی‌تابی در سختی‌ها و انحصارطلبی در برخورداری‌ها دور کند و روحیه ایثار، بخشندگی و مسئولیت‌پذیری را در او تقویت کند.

وی دومین کارکرد نماز را جلب رحمت الهی و زمینه‌سازی برای اجابت دعا برشمرد و با اشاره به نمونه‌هایی از قرآن کریم، از دعای حضرت زکریا (ع) در محراب، ماجرای بخشیدن انگشتر از سوی امام علی (ع) در حال رکوع و تغییر قبله پیامبر اسلام (ص) در جریان نماز یاد کرد؛ نمونه‌هایی که به گفته او، پیوند نماز با برآورده‌شدن حاجت‌ها و گشایش‌های الهی را نشان می‌دهد.

نماز؛ نیروی بازدارنده درون و سرچشمه اقتدار

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سومین کارکرد نماز را تولید قدرت دانست و با اشاره به آیه «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ» گفت: نماز با تقویت یک نیروی بازدارنده درونی، انسان را در برابر گناه و انحراف مقاوم می‌کند و این ظرفیت در کنار تقویت اراده و روحیه، توان ایستادگی در برابر دشواری‌ها را افزایش می‌دهد.

سردار محبی با تأکید بر اینکه نماز تنها یک امر شخصی نیست و در مسئولیت‌های اجتماعی و مدیریتی نیز نقش دارد، به توصیه رهبر شهید انقلاب به فرماندهان سپاه برای ترک نکردن نماز شب اشاره کرد و گفت: مسئولیت‌های سنگین به استقامت درونی نیاز دارد و نماز از عوامل تقویت این توان است.

از شکست راهبردی آمریکا تا بازدارندگی حداکثری

وی در بخش دیگری از سخنانش با تحلیل رویارویی اخیر ایران و آمریکا، مدعی شد که آمریکا به اهداف اعلام‌شده خود از جمله تغییر نظام و تجزیه ایران دست نیافته و در عرصه‌های نظامی، اطلاعاتی، فناوری و اقتصادی با شکست‌های راهبردی روبه‌رو شده است. به گفته او، پایگاه‌هایی که قرار بود امنیت آمریکا و متحدانش را تأمین کنند، به عاملی برای نگرانی و ناامنی تبدیل شدند و ادعای برتری فناوری و توان حفاظت از متحدان نیز با چالش مواجه شده است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان، حرکت به سمت بازدارندگی حداکثری را مرحله بعدی این رویارویی دانست و بر ضرورت آمادگی رزمی هوشمندانه و پاسخ قاطع به هرگونه تهدید تأکید کرد.

آنچه در سخنان سه سخنران این همایش برجسته بود، پیوند نماز با زندگی واقعی و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی است؛ از سنگر‌های جنگ و حفظ روحیه رزمندگان تا تربیت انسان‌هایی ایثارگر و جامعه‌ای برخوردار از انسجام و قدرت. نماز زمانی به معنای واقعی اقامه می‌شود که اثر آن از محراب فراتر برود و در رفتار، همدلی، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی مردم دیده شود.