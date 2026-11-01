رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از استقبال ۴۰ هزار نفر از زنان و دختران شهروند تهرانی ازمجموعه رویداد‌های «خانه شهر» در فصل پاییز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی با اشاره به اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، تفریحی و فراغتی در قالب رویداد «خانه شهر» اظهار کرد: در ابتدای فصل پاییز، ۴۰ هزار نفر از بانوان و دختران شهروند تهرانی در این رویداد‌ها شرکت کردند.

وی افزود: گذر بازی‌های گروهی و تعاملی، بازی‌های مادر و کودک، گذر برگریزان پاییز و عکاسی، نمایشگاه محصولات هنری و دست‌آفریده‌های زنان، عرضه خوراکی‌ها، گذر خلاقیت و ایده‌پردازی، گذر مقاومت و تئاتر تعاملی از جمله بخش‌های متنوع این رویداد بود که با هدف ایجاد فضایی پویا و نشاط‌آفرین برای بانوان طراحی و اجرا شد.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران، همچنین ارتقای مشارکت اجتماعی زنان از طریق مدیریت اوقات فراغت، افزایش نشاط اجتماعی و ترویج روحیه همدلی در جامعه را از اهداف برگزاری این رویداد برشمرد و گفت: در طراحی و اجرای برنامه‌های «خانه شهر» از ظرفیت گروه‌ها و تیم‌های تخصصی دانشگاهی استفاده و در کنار گذر‌های موضوعی، برنامه‌های آموزشی متنوعی در حوزه فرهنگ و هنر نیز پیش‌بینی شده بود.

اردبیلی با تأکید بر اهمیت معرفی توانمندی‌های زنان در بستر رویداد‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: این رویداد‌ها با تلفیق هنر، فرهنگ بومی، بازی‌های گروهی و خانوادگی و بازارچه رایگان بانوان کارآفرین، علاوه بر ایجاد فضایی برای نشاط و تعامل اجتماعی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و حمایت از زنان توانمند در عرصه‌های مختلف را فراهم کرد.

وی گذران مناسب اوقات فراغت را از عوامل مؤثر در پرورش قوای فکری و جسمی دانست و تصریح کرد: پویایی بوستان‌های بانوان صرفاً با توسعه امکانات و زیرساخت‌ها محقق نمی‌شود، بلکه حضور فعال شهروندان، شکل‌گیری ایده‌های نو، اجرای برنامه‌های باکیفیت و مشارکت اثربخش دست‌اندرکاران، نقش مهمی در سرزندگی این فضا‌ها دارد.

وی تأکید کرد: مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در همین راستا، با طراحی و اجرای رویداد‌ها و کارویژه‌های متنوع فرهنگی و فراغتی در طول سال، تلاش می‌کند زمینه حضور فعال‌تر بانوان، بهره‌مندی از ظرفیت بوستان‌های بانوان و تقویت تعاملات اجتماعی را فراهم کند.

برچسب ها: زنان ، شهرداری تهران
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