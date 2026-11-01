مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران گفت: چاپ کتب درسی با کاغذ ایرانی انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از سال‌ها فراز و نشیب در فعالیت کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران، حالا خبر از بازگشت هر دو خط تولید این مجموعه به ظرفیت کامل به گوش می‌رسد؛ اتفاقی که علاوه بر تقویت تولید داخلی کاغذ، می‌تواند تأمین کاغذ مورد نیاز کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش را نیز پشتوانه‌ای مطمئن‌تر ببخشد.

راه‌اندازی کامل دو خط تولید PM1 و PM2 در شرایطی دنبال می‌شود که توقف برداشت چوب از جنگل‌ها در پی اجرای طرح تنفس جنگل از سال 1396، تأمین مواد اولیه این صنعت را با محدودیت‌هایی روبه‌رو کرده و کارخانه ناچار شده است نیاز خود را از مسیرهایی مانند چوب‌های باغی، وارداتی و گونه‌های سریع‌الرشد نظیر صنوبر تأمین کند.

رضا گنجی، مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، از راه‌اندازی کامل دو خط تولید این کارخانه خبر داد و اظهار کرد: فعالیت هر دو خط تولید با ظرفیت کامل انجام خواهد شد و تولید کاغذ مورد نیاز کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش نیز در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح تنفس جنگل از سال 1396 افزود: پس از اجرای این طرح، برداشت چوب از جنگل متوقف شد و تأمین مواد اولیه کارخانه از منابعی همچون چوب‌های باغی و وارداتی و گونه‌های سریع‌الرشد مانند صنوبر انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران با بیان اینکه در یک ماه اخیر تلاش شده هر دو خط تولید کارخانه به ظرفیت کامل برسند، تصریح کرد: راه‌اندازی خطوط PM1 و PM2 و تولید کاغذ مورد نیاز کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش از اقدامات مهم این مجموعه به شمار می‌رود.

مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران نیز در جریان بازدید از کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران با اشاره به فعال شدن هر دو خط تولید اظهار کرد: پیش از این حدود یک خط تولید کارخانه فعال بود، اما اکنون هر دو خط به چرخه فعالیت بازگشته‌اند.

وی با اشاره به تغییر روند فعالیت این مجموعه در ماه‌های اخیر افزود: کارخانه در مسیر سوددهی قرار گرفته و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای توسعه فعالیت‌های تولیدی آن است.

استاندار مازندران تأمین مواد اولیه را از مهم‌ترین نیازهای استمرار فعالیت کارخانه دانست و گفت: برای تأمین مواد اولیه، تا حد امکان از ظرفیت بخش‌ها و سازمان‌های مختلف استفاده کرده‌ایم تا این مواد در اختیار کارخانه قرار گیرد و روند تولید با مشکل مواجه نشود.

یونسی‌رستمی همچنین به پیگیری مشکلات مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای کارخانه اشاره کرد و افزود: معوقات و مسائل این مجموعه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح می‌شود تا در حد امکان برای رفع آنها کمک کنیم.

وی با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی این مجموعه تصریح کرد: امیدواریم شش ماه دیگر که از کارخانه بازدید می‌کنم، این مجموعه دست‌کم به سودی بین 700 میلیارد تومان تا یک‌هزار میلیارد تومان (یک همت) رسیده باشد.

بازگشت هر دو خط تولید به ظرفیت کامل، در کنار تأمین کاغذ کتاب‌های درسی، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر احیای این واحد صنعتی باشد؛ با این حال، تداوم تولید به تأمین پایدار مواد اولیه و رفع موانع مالی و بانکی وابسته است. حالا باید دید کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران در فرصت شش‌ماهه پیش‌رو تا چه اندازه می‌تواند از ظرفیت تولیدی خود برای تحقق هدف‌گذاری سوددهی استفاده کند.