امروز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۲۵۲ میلیون و ۱۰۰ تومان
نیم سکه ۱۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۳۷ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار  ۲۵ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۳۴ میلیون و ۷۹ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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