باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۵۲ میلیون و ۱۰۰ تومان
|نیم سکه
|۱۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۵ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۴ میلیون و ۷۹ هزار تومان