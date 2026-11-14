کاریکاتور روز / به مناسبت روز کتاب و هفته کتابخوانی

در کشورمان روز بیست و چهارم آبان ماه، روز کتاب و کتابخوانی و آغاز هفته کتاب و کتابخوانی نام‌گذاری شده است. در این روز، گلستانِ کلمات و صفحات کتاب با جشن روز کتاب و کتاب‌خوانی شکوفا می‌شود. گزارش ویژه این هفته از «کاریکاتورِ روز»، به مناسبت این روز بزرگ، به سراغ هنرمندان طنز و کارتونیست‌های بین المللی می‌رود و این مناسبت را با نگاهی هنرمندانه گرامی می‌دارد. کتاب، همچون دریایی بی‌کران از دانش، تجارب و اندیشه است؛ به همین دلیل برپایی یک مناسبت ویژه برای گرامی‌داشت مطالعه، یعنی روز کتاب و کتابخوانی، اهمیت فراوانی دارد. در این گزارش تصویری از دریچه نگاه هنرمندان جهان، شکوهِ خواندن و جادوی کلمات را تماشا می‌کنید. این آثار با زبانی ساده و تصویرساز، زیبایی‌های بی‌کران دنیای کتاب و کتاب خوانی را در قالب هنر و طنز به نمایش می‌گذارند. بیست و چهارم آبان، روزی است که در آن، ستایشِ کتاب و کتاب‌خوانی در قلب فرهنگ ما طنین‌انداز می‌شود. این گزارش ترجمانی ست از، روایتِ تصویریِ کاریکاتوریست‌های سراسر جهان از دنیایِ بی کران کلمات. کارتونیست‌ها با ظرافتِ قلم، زیبایی‌هایِ بی‌کرانِ کتاب را در قالبی از طنز و تصویر، تجسم بخشیده‌اند. این هنر‌مندان با زبانی تصویرساز، زیبایی‌هایِ بی‌مرزِ کتاب‌خوانی را در قابِ طنز بازآفرینی کرده‌اند و شکوهِ مطالعه را در قالبی از طنز و زیبایی، به تصویر کشیده‌اند. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی