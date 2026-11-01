همچنین در رشته تصویرسازی ۱۸ نفر، گرافیک ۱۷ نفر، خوشنویسی ۱۵ نفر، مجسمه‌سازی و نگارگری هرکدام ۱۳ نفر، رسانه‌های هنری جدید ۱۱ نفر، هنر سرامیک ۱۰ نفر و کاریکاتور ۹ نفر به مرحله نهایی راه یافته‌اند. تهران در صدر استان‌های دارای بیشترین پذیرفته‌ شده است.

بررسی آمار پذیرفته‌شدگان به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد استان تهران با ۲۹ نفر بیشترین تعداد راه‌یافتگان را دارد. پس از تهران، استان اصفهان با ۲۳ نفر و خراسان رضوی با ۱۸ نفر در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. استان البرز با ۱۲ نفر، آذربایجان شرقی و فارس هرکدام با ۱۰ نفر، اردبیل با ۷ نفر و استان‌های قم، کرمانشاه و مازندران هرکدام با ۶ نفر، دیگر استان‌های دارای بیشترین تعداد پذیرفته‌شدگان هستند.

در ادامه این فهرست، استان‌های خوزستان و کرمان هرکدام با پنج نفر، آذربایجان غربی، قزوین، مرکزی و همدان هرکدام با چهار نفر و گیلان با سه نفر قرار دارند. همچنین استان‌های بوشهر، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، زنجان و یزد هرکدام دو نماینده در میان پذیرفته‌شدگان دارند. استان‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان نیز هرکدام یک پذیرفته‌شده در مرحله نهایی دارند. بر اساس این آمار، از استان‌های ایلام، لرستان و هرمزگان هنرمندی به مرحله نهایی راه نیافته است.

سی و سومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران از ۲۳ تا ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ در کرمانشاه برگزار می‌شود.

منبع: جشنواره هنرهای تجسمی جوانان