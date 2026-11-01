شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از نداشتن سیستم روشنایی در جاده قم به کاشان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روشنایی مناسب در معابر شهری یکی ازمؤلفه‌های حیاتی برای ایجاد امنیت، آرامش و کیفیت زندگی بهتر در شهرهاست. روشنایی نه تنها تردد شبانه شهروندان را ایمن‌تر می‌کند، بلکه نقش مهمی در کاهش جرایم، تصادفات، و ایجاد حس امنیت ایفا می‌نماید. این روز‌ها رانندگانی که در جاده قم به کاشان تردد می‌کنند، از نداشتن سیستم روشنایی به هنگام شب در رنج و عذاب هستند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

اتوبان قم کاشان از سال۱۳۷۲ یعنی حدود ۳۰ سال پیش راه اندازی شده ولی هنوز هم با وجود آمار بسیار بالای ۱۷ میلیون تردد سالانه؛ فاقد روشنایی و دید در شب است. این جاده بدون روشنایی و حضور کامیون‌ها و خودرو‌های سنگین بسیار خطرناک است. در ضمن نبود باجه‌های پرداخت عوارضی الکترونیکی، بار ترافیک در این محور را بسیار زیاد کرده است. لطفا رسیدگی شود.

برچسب ها: تاریکی معابر ، سوژه خبری ، راه و شهرسازی
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