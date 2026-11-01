باشگاه خبرنگاران جوان - میترا عقیلی مدیرکل استاندارد قزوین در مراسم تقدیر از واحد‌های نمونه استاندارد کشوری و استانی قزوین گفت: فعالان اقتصادی، صنعتگران و تلاشگران عرصه تولید و ارایه خدمت در استان قزوین، در سالی که با محدودیت‌های قابل‌توجه اقتصادی همراه بود، با مجاهدت پرچم ایران اسلامی را برافراشته نگه داشتند و خوش درخشیدند.

وی با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد با عنوان چشم‌اندازی مشترک برای جهانی بهتر، افزود: استاندارد حلقه اتصال میان کیفیت، بهره‌وری انرژی، اقتصاد و محیط زیست است و در این راستا، استاندارد‌ها راهگشای مصرف بهینه، کاهش آلاینده‌ها و ضرورت‌های زیست‌محیطی و اقتصادی محسوب می‌شوند.

مدیرکل استاندارد قزوین با تشریح عملکرد‌های این اداره‌کل در یک سال اخیر اضافه کرد: در این مدت حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر ساعت دوره آموزشی برای توان‌افزایی مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان برگزار کردیم و از هفت هزار و ۳۵۵ واحد صنفی بازرسی به عمل آمد.

به گفته این مسئول، ۴۴۳ قلم کالا از نظر کیفی، ۱۸ هزار آزمون برای بررسی احتمال کم‌فروشی بر روی ۳۴۴ قلم کالا، ۹۹ مورد ارزیابی انطباق صنایع خودرو و نیرو محرکه و یک هزار و ۷۴۰ تاییدیه ایمنی آسانسور نیز در این مدت صادر شده است.

عقیلی به مسئولیت دبیرخانه کارگروه قاچاق فرآورده‌های نفتی اشاره کرد و گفت: از چهار سال پیش که این وظیفه خطیر به اداره‌کل استاندارد سپرده شد، نزدیک به ۸۰ هزار نمونه‌برداری مشتقات نفتی صادراتی انجام شده است، ضمن اینکه در حوزه انرژی، تجهیزات انرژی‌بر، معاینه فنی موتورخانه‌ها و برچسب انرژی ساختمان را نیز انجام داده‌ایم تا شاخص‌ها ابزاری برای کاهش آلایندگی باشند.

وی با اشاره به کاهش زمان ارزیابی انطباق کالا‌های وارداتی در استان، بیان کرد: مدت‌زمان ارزیابی انطباق کالا‌های وارداتی در استان قزوین از هفت روز به ۲.۷ روز کاهش یافته که نشان دهنده دقت و سرعت در فرآیند‌های نظارتی است.

عقیلی در ادامه از پیشتازی قزوین برای دومین سال پیاپی خبر داد و افزود: امسال چهار واحد تولیدی استان به عنوان واحد نمونه استاندارد کشوری انتخاب شدند و در کنار آنها، از هفت واحد تولیدی نمونه استانی، چهار مدیر کنترل کیفیت نمونه و سفیران استاندارد تجلیل می‌شود که تعداد واحد‌های نمونه استانی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

مدیرکل استاندارد قزوین بیان کرد: این واحد‌های برتر در سه سال اخیر فاقد عدم‌انطباق بوده و بر اساس شاخص‌هایی نظیر دارا بودن سیستم‌های مدیریت کیفیت، آزمایشگاه مجهز، گواهینامه ۱۷ هزار و ۲۵، صادرات محصول، دانش‌بنیان بودن، خدمات پس از فروش، سامانه‌های ارتباط با مشتری، مشارکت در تدوین استاندارد‌های ملی و بین‌المللی و ارتقای تکنولوژی انتخاب شده‌اند

استاندارد، نقطه تلاقی منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده است

ارژنگ جوادی رییس پژوهشگاه استاندارد ملی هم در مراسم تقدیر از واحد‌های نمونه استاندارد کشوری و استانی قزوین گفت: سازمان ملی استاندارد در جایگاهی قرار دارد که به عنوان نقطه تلاقی منافع مصرف کننده و تولیدکننده عمل می‌کند و کمتر دستگاه و سازمانی توانایی ایجاد چنین تلاقی حساسی را دارد؛ در بخش تولید به دنبال توانمندسازی و در بخش مصرف به دنبال صیانت و محافظت هستیم.

وی با اشاره به اینکه استاندارد به عنوان زبان مشترک در تمام ابعاد زندگی جاری است، افزود: شاید در بسیاری از اوقات حضور استاندارد را به طور مستقیم حس نکنیم، اما هر لحظه و در هر نقطه‌ای از آن بهره می‌بریم؛ بنابراین شرط نخست این است که نگاه سنتی خود را به مقوله استاندارد تغییر دهیم.

جوادی با تبیین مسیر حرکت علمی و صنعتی کشور اضافه کرد: مسیر درست در حوزه استاندارد باید از پژوهش به استاندارد، و از استاندارد به تولید و خلق ارزش منتهی شود؛ به این معنا که دانش باید به راهکار، راهکار به فناوری و در نهایت فناوری به تولید انبوه و کیفی تبدیل گردد.

این مسئول ادامه داد: استاندارد تنها مختص به کالا نیست، بلکه خط تولید، روند‌ها و فرآیند‌ها را نیز شامل می‌شود و محدود به یک محصول خاص نیست؛ ما باید تصمیم بگیریم که اگر می‌خواهیم تولیدکننده باشیم، باید همگام و همراه با استاندارد حرکت کنیم.

وی با اشاره به ضرورت ورود استاندارد به حوزه‌های نوین فناوری، بیان کرد: امروزه موضوعات پیشرفته‌ای همچون هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال نیازمند ضوابط مشخص هستند؛ به طوری که استاندارد ISO ۴۲۰۰۱ به عنوان چارچوبی برای نظام مدیریت هوش مصنوعی در سازمان‌ها مطرح است و باید در حوزه‌های نوظهور مانند اقتصاد دیجیتال و رباتیک نیز هرچه سریع‌تر وارد عرصه استانداردسازی شویم.

رییس پژوهشگاه استاندارد ملی قضاوت و داوری در این حوزه را از جمله کار‌های بسیار سخت و حساس خواند و گفت: در پژوهشگاه استاندارد یکی از حساس‌ترین مسئولیت‌ها، قضاوت و داوری میان ذی‌نفعان است؛ هنگامی که در کشور سه هزار آزمایشگاه همکار فعالیت می‌کنند و متقاضیان در مواردی دچار اختلاف نظر می‌شوند، نقش مرجعیتی و قضاوتی پژوهشگاه اهمیت می‌یابد و ملاحظات فنی و حقوقی فراوانی باید در این زمینه لحاظ شود.

جوادی با تاکید بر اینکه نباید تنها مصرف‌کننده استاندارد باشیم، بیان کرد: پژوهشگاه استاندارد ملی رسالت خود می‌داند که برای آینده استانداردسازی کشور برنامه‌ریزی کرده و نقش‌آفرینی موثر و پیشران داشته باشد.

بدون استانداردسازی، اقتصاد ایران از رقابت جهانی جا می‌ماند

رحمت ستوده مشاور رییس سازمان ملی استاندارد کشور با تاکید بر اینکه استانداردسازی دیگر یک انتخاب اداری نیست، بلکه ضرورتی برای بقای بنگاه‌های اقتصادی در رقابت جهانی است، گفت: توسعه دانش استاندارد در واحد‌های تولیدی می‌تواند مسیر‌های امید و توسعه را به روی اقتصاد ایران باز کند.

وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و عملکرد دولت در مدیریت بازار، افزود: دولت توانست با وجود شرایط دشوار، بازار را به خوبی تنظیم کرده و از بروز شوک‌های شدید جلوگیری کند، موفقیتی که حاصل تلاش تمامی دست‌اندرکاران این زنجیره بوده و فعالان این حوزه را به قهرمانان ملی تبدیل کرده است.

این مسئول با یادآوری تکالیف قانونی ماده ۱۰ قانون توسعه استاندارد، تصریح کرد: سازمان استاندارد باید به طور دایم برای توسعه دانش استانداردسازی در بنگاه‌های اقتصادی تلاش کند؛ چرا که استاندارد به عنوان تبلور دانش ملی کشور و کیفیت، ابزاری برای ایجاد شور، عشق، نشاط و باز کردن مسیر‌های امید در جامعه محسوب می‌شود.

ستوده در ادامه بر اهمیت نقش آموزش در توسعه استانداردسازی تاکید کرد و گفت: آموزش همواره به سازمان‌ها و شرکت‌ها توان و انرژی می‌بخشد و امیدواریم شرکت‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و کمک سازمان‌های استاندارد، گام‌های موثری برای ارتقای بهره‌وری بردارند.

وی با اشاره به تحولات نسل جدید شرکت‌های اقتصادی و ظهور کسب‌وکار‌های نوین بیان کرد: عبور از چالش‌های نسلی و توسعه شرکت‌های بین‌نسلی در کنار توجه به مقوله استاندارد و بهره‌وری، از الزامات موفقیت در دنیای پرشتاب امروز است.

مشاور رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به دستاورد‌های علمی و جایگاه ایران در مجامع بین‌المللی یادآور شد: در مراودات و کنفرانس‌های بین‌المللی، میزان مقاومت، یکپارچگی و محبوبیت ملت ایران در میان دانشمندان جهان بسیار برجسته است و امیدواریم با تلاش همگانی و ایجاد امید در نسل جوان، کشور به راحتی از پیچ‌های سخت عبور کرده و آینده‌ای آباد را رقم بزند.

ارتقای کیفیت حقوق مصرف کننده را تضمین می‌کند

محمد نوذری استاندار قزوین هم با تاکید بر اینکه تمامی واحد‌های تولیدی استان با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود، مصداق واحد‌های نمونه هستند، گفت: تحقق استاندارد‌های کیفی، ضامن صیانت از حقوق شهروندان و مصرف‌کنندگان است.

وی با اشاره به اهمیت مباحث مرتبط با تعهد ارزی واحد‌های تولیدی که در نشست‌های پیشین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده بود، اضافه کرد: موضوع رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی استان به‌صورت ویژه پیگیری شده است و نتایج و رایزنی‌های انجام‌شده با مقامات ارشد کشوری به‌زودی در سطح ملی مطرح و اجرایی خواهد شد تا دغدغه‌های صنعتگران استان برطرف شود.

نوذری در ادامه با تاکید بر پیوند میان تولید باکیفیت و توسعه دانش‌بنیان، افزود: استانداردسازی محصولات فقط یک شاخص اداری نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی و حق قانونی مصرف‌کنندگان است؛ چرا که افکار عمومی و شهروندانی که از تولیدات داخلی بهره می‌برند، حق دارند به ایمنی، دوام و مرغوبیت کالا‌های مصرفی اطمینان کامل داشته باشند.

منبع: استاندارد قزوین