معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان با تأکید بر نقش مؤثر صلحیاران در کاهش تنش‌های اجتماعی و حل‌وفصل اختلافات شهروندان، از صلحیاران برتر و نمونه شهرستان سنندج تجلیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  ـ این مراسم در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه و همزمان با سالروز تشکیل شورا‌های حل اختلاف، با حضور بهادر اسدی معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان، مسئولان ستاد صبر استان و جمعی از صلحیاران فعال حوزه قضایی سنندج در دفتر معاونت حل اختلاف دادگستری استان برگزار شد.

بهادر اسدی در این نشست با اشاره به تاریخچه و اهمیت تشکیل شورا‌های حل اختلاف، اظهار کرد: این شورا‌ها نقش مهمی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و تقویت آرامش و همبستگی اجتماعی دارند.

وی با قدردانی از تلاش‌های صلحیاران در حل‌وفصل اختلافات و کاهش تنش میان شهروندان، افزود: صلحیاران با بهره‌گیری از رویکردی مبتنی بر تفاهم و سازش، نقش مؤثری در تسهیل روند رسیدگی به اختلافات و پیشگیری از بروز آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی ایفا می‌کنند.

معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان همچنین بر ضرورت تداوم آموزش‌ها و تقویت تعامل و همکاری میان نهاد‌های قضایی و فعالان حوزه صلح تأکید کرد.

منبع:دادگستری استان

برچسب ها: کردستان ، نهادهای قضایی ، صلح وسازش ، دادگستری کردستان
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