هم‌زمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره ازسرگیری و تشدید تهدید‌های منطقه‌ای، عربستان تدابیر احتیاطی خود را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عربستان سعودی در پی افزایش نگرانی‌ها از حملات احتمالی و احتمال ازسرگیری درگیری میان آمریکا و ایران، تدابیر امنیتی و احتیاطی خود را گسترش داده است؛ اقداماتی که لغو گسترده پروازها، خروج کارکنان غیرضروری دولت آمریکا و تداوم آموزش غیرحضوری در ریاض از جمله پیامد‌های آن است.

هم‌زمانی تهدید‌های انصارالله یمن با احتمال تشدید رویارویی تهران و واشنگتن، نگرانی‌ها درباره امنیت تأسیسات حیاتی، مراکز حمل‌ونقل و مسیر‌های انرژی عربستان را افزایش داده است. ریاض در عین تلاش برای حفظ موازنه دیپلماتیک، می‌کوشد از تبدیل شدن خاک خود به میدان درگیری‌های منطقه‌ای جلوگیری کند.

بر اساس داده‌های شرکت تحلیل پرواز «سیریوم» که رویترز منتشر کرده، حدود ۸۶ درصد پرواز‌های برنامه‌ریزی‌شده فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض از ۸ تا ۲۵ اکتبر لغو شده و شمار پرواز‌های لغوشده در فرودگاه‌های عربستان در این مدت از ۷۸۰۰ مورد فراتر رفته است.

همچنین اداره آموزش‌وپرورش ریاض اعلام کرده است که آموزش غیرحضوری در پایتخت و مناطق تابع تا پنجم نوامبر ادامه خواهد داشت.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری حملات آمریکا علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور افزایش یافته است. در چنین شرایطی، هرگونه گسترش درگیری می‌تواند منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و تأسیسات انرژی و مسیر‌های دریایی را در معرض خطر قرار دهد.

گزارش العرب تأکید می‌کند که عربستان با معادله‌ای دشوار روبه‌روست: از یک سو باید تهدید‌های امنیتی را جدی بگیرد و از سوی دیگر، ورود مستقیم به رویارویی گسترده‌تر می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد و امنیت این کشور داشته باشد. اختلال در تنگه هرمز و دریای سرخ نیز می‌تواند تجارت، کشتیرانی و بازار جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.

منبع: العرب

برچسب ها: عربستان ، تنش منطقه ای
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