باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه تلویزیونی «زیر درختان شهر» از تولیدات خانه تولیدات جوانِ مرکز سیمرغ صداوسیماست که با محوریت مفاهیم ایثار و مقاومت، در قالب داستان‌هایی مستقل اما با فضایی مشترک، تجربه‌ها و روایت‌های گوناگون مردم را به تصویر می‌کشد.

این مجموعه سیتکامی با نگاهی اجتماعی، به زندگی و مواجهه اقشار مختلف جامعه در بستر رویدادهای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان می‌پردازد و تلاش دارد جلوه‌هایی از همدلی، ایستادگی و حماسه‌های انسانی را در دل زندگی روزمره روایت کند.

«زیر درختان شهر» به تهیه‌کنندگی صادق روشن و کارگردانی عمار خطی تولید شده و سرپرستی نویسندگان آن را حسین تراب‌نژاد بر عهده دارد.

منبع: رسانه ملی