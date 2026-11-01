سریال داستانی «زیر درختان شهر» با روایتی اپیزودیک از زندگی و مواجهه اقشار مختلف مردم در بستر جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، به زودی روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه تلویزیونی «زیر درختان شهر» از تولیدات خانه تولیدات جوانِ مرکز سیمرغ صداوسیماست که با محوریت مفاهیم ایثار و مقاومت، در قالب داستان‌هایی مستقل اما با فضایی مشترک، تجربه‌ها و روایت‌های گوناگون مردم را به تصویر می‌کشد.

این مجموعه سیتکامی با نگاهی اجتماعی، به زندگی و مواجهه اقشار مختلف جامعه در بستر رویدادهای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان می‌پردازد و تلاش دارد جلوه‌هایی از همدلی، ایستادگی و حماسه‌های انسانی را در دل زندگی روزمره روایت کند.

«زیر درختان شهر» به تهیه‌کنندگی صادق روشن و کارگردانی عمار خطی تولید شده و سرپرستی نویسندگان آن را حسین تراب‌نژاد بر عهده دارد.

منبع: رسانه ملی

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
خبرهای مرتبط
بازیگر سریال «دیوار دفاعی»: شخصیت متفاوت رابرت جیکاک جذبم کرد
فصل دوم «روشنایی شب» از امشب در قاب شبکه یک
سیمافیلم در «آسباد» به سراغ بازیگران بومی وحرفه‌ای سیستان‌‌و‌بلوچستان رفت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جایزه بهترین سریال ABU به تلویزیون ایران رسید
پخش سری جدید «گفت‌وگوی ویژه مردمی» از شبکه تهران سیما
نوجوانان فیلم‌ساز در مسیر روایتگری آینده ایران
بازخوانی و نقد «تاریخ سینمای ایران» در کتابخانه ملی ایران
علت دشمنی‌ها این است که ایران می‌خواهد مستقل و آزاد زندگی کند
آخرین اخبار
جایزه بهترین سریال ABU به تلویزیون ایران رسید
علت دشمنی‌ها این است که ایران می‌خواهد مستقل و آزاد زندگی کند
پخش سری جدید «گفت‌وگوی ویژه مردمی» از شبکه تهران سیما
بازخوانی و نقد «تاریخ سینمای ایران» در کتابخانه ملی ایران
نوجوانان فیلم‌ساز در مسیر روایتگری آینده ایران
دیپلماسی فعال رسانه‌ای ایران در مجمع عمومی اتحادیه ABU
«زیر درختان شهر»؛ روایت ایثار و مقاومت در قاب زندگی مردم
حضور۱۷۳ هنرمند در ایستگاه نهایی جشنواره سی و سوم هنرهای تجسمی جوانان
شبکه‌های رادیویی با روایت استکبارستیزی به استقبال ۱۳ آبان می‌روند
شبکه نمایش به استقبال ۱۳ آبان می‌رود
روایت شرایط بحرانی اصفهان در دوران صفویه با سریال «شکیب عیار»
سریال «نسخه آزمایشی» مسعود اطیابی می‌تواند موفقیت کار‌های کمدی او را تکرار کند؟