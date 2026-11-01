نشست مجازی مشترک سازمان ملی استاندارد ایران و شرکت توسعه حلال سنگاپور با هدف بررسی راهکارهای همکاری فنی و تجاری در حوزه استاندارد و محصولات حلال برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مجازی مشترک سازمان ملی استاندارد ایران و شرکت توسعه حلال سنگاپور با هدف بررسی راهکار‌های همکاری فنی و تجاری در حوزه استاندارد و محصولات حلال، با تمرکز بر شناسایی متقابل گواهی‌ها، تسهیل تجارت و ظرفیت‌سازی فنی با حضورمعاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی، رئیس مرکز توسعه و راهبری نشان حلال سازمان و نماینده وزارت امور خارجه برگزار شد.

در این نشست مجازی، انوشه رحمانی معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر لزوم توسعه همکاری‌های دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجارت خارجی، به تبیین توانمندی‌های نظام تأیید صلاحیت کشور و شبکه آزمایشگاهی اعتباربخشی‌شده پرداخت و مسئولیت‌های مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران و جایگاه بین‌المللی آن را بر پایه توافق‌نامه‌های چندجانبه شناسایی متقابل تشریح کرد.

وی همچنین ارزیابی انطباق با استاندارد‌های مربوطه، صدور گواهی و امکان‌پذیری شناسایی رسمی گواهی‌های صادره را از مسیر تفاهم‌نامه‌های دوجانبه باسازوکار‌های بین‌المللی ضروری دانست.

در ادامه، محمد جینا، رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه حلال سنگاپور، آمادگی این شرکت را برای تسهیل مراودات تجاری در بازار‌های شرق آسیا، خاورمیانه و آفریقا اعلام کرد و مقرر شد، شرکت توسعه حلال سنگاپور طرح تفصیلی همکاری و تجربیات موفق خود را از مجرای وزارت امور خارجه ایران ارسال کند تا در نشستی داخلی با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و دستگاه دیپلماسی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین برنامه‌ریزی برای شناسایی اولویت‌های صادراتی کشور و توسعه بازار محصولات حلال به‌ویژه در مالزی، اندونزی، هند، برونئی، پاکستان، سریلانکا و بنگلادش از دیگر توافقات این نشست بود.

منبع: سازمان ملی استاندارد

برچسب ها: سازمان ملی استاندارد ، محصولات حلال
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