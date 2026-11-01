باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در جریان بازدید از ستاد‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان‌های زارچ و اشکذر، سرشماری سال ۱۴۰۵ را یکی از مهم‌ترین رویداد‌های آماری و برنامه‌ریزی کشور خواند و بر رویکرد «ثبتی‌مبنا» و ضرورت تکمیل اطلاعات توسط شهروندان تأکید کرد.

مجید دهقانی‌زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیر اجرایی سرشماری استان، به همراه هیأت همراه با حضور در شهرستان‌های زارچ و اشکذر، ضمن بازدید میدانی از ستاد‌های سرشماری این شهرستان‌ها، با فرمانداران (به عنوان مدیران اجرایی سرشماری شهرستان)، معاونان فنی و آموزشی و مأموران آمارگیر دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این بازدید‌ها مسائل، مشکلات و روند اجرای طرح بررسی و دستورات مقتضی جهت رفع موانع صادر شد.

سرشماری ۱۴۰۵؛ گامی نوین مبتنی بر بانک‌های اطلاعاتی کشور

مجید دهقانی‌زاده در حاشیه این بازدیدها، با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح اظهار داشت: سال ۱۴۰۵ یکی از مهم‌ترین رویداد‌های آماری و برنامه‌ریزی کشور با اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن رقم می‌خورد که پایه و اساس تصمیم‌سازی‌های کلان، توسعه متوازن و رفاه کشور خواهد بود.

وی با تأکید بر تفاوت‌های اساسی این دوره از سرشماری با دوره‌های پیشین تصریح کرد: با توجه به نیاز‌های روز جامعه، سرشماری امسال عمدتاً متکی بر بانک‌های اطلاعاتی موجود کشور و به روش “ثبتی‌مبنا” انجام خواهد شد.

وی افزود: این رویکرد به ما داده‌های دقیق‌تر، قابل‌اعتمادتر و وسیع‌تری می‌بخشد تا بتوانیم برنامه‌ریزی بهتری را برای توسعه و پیشرفت همه مناطق شهری و روستایی استان در دستور کار قرار دهیم.

دو گام اصلی اجرای سرشماری؛ تکمیل اطلاعات و مراجعات پیمایشی هدفمند

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد به طراحی دو ساله این طرح در سطح کشور اشاره کرد و افزود: در این مرحله، دو برنامه اصلی در دستور کار قرار دارد؛ بخش نخست مربوط به تکمیل اطلاعات افرادی است که اطلاعات ثبتی آنها ناقص است. این افراد — صرفاً کسانی که پیامک رسمی از سوی مرکز آمار ایران برایشان ارسال می‌شود — باید با مراجعه به سامانه «دولت من» نسبت به تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات خود اقدام کنند.

دهقانی‌زاده تاکید کرد: شهروندان محترم اطمینان داشته باشند که این اطلاعات کاملاً محرمانه بوده و هیچ‌گونه استفاده یا سوءاستفاده‌ای خارج از چارچوب مباحث جمعیتی از آنها صورت نخواهد گرفت.

وی بخش دوم را مراجعات پیمایشی هدفمند و محدود عنوان کرد و گفت: در این روش قرار نیست به تمامی خانوار‌ها مراجعه شود؛ بلکه مراجعات ما به صورت هدفمند و به منظور شناسایی دقیق ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی خانوار‌ها (مانند وضعیت اشتغال، امکانات زندگی و مسائلی از این دست) انجام می‌شود تا به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای رفاه مردم یاری رساند.

نقش‌آفرینی آمار در تخصیص اعتبارات و توسعه متوازن شهرستان‌ها

مدیر اجرایی سرشماری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود در جمع دست‌اندرکاران و مأموران آمارگیر، با اشاره به ریشه‌یابی خطا‌های آماری گذشته و لزوم دقت در ثبت ویژگی‌های خانوار‌ها تصریح کرد: اطلاعات دقیق و بی‌نقص اقتصادی و اجتماعی، شالوده اصلی توزیع اعتبارات، متوازن‌سازی بودجه‌ها و سهمیه‌های استانی و شهرستانی است.

دهقانی‌زاده بیان داشت: وقتی داده‌ها و محاسبات مصرفی نظیر آب، انرژی و امکانات خانوار‌ها دقیق ثبت شود، در زمان جذب اعتبارات و تخصیص منابع در سطح ملی و استانی با چالش کمتری مواجه خواهیم شد و حق هیچ شهرستانی تضییع نخواهد گردید.

وی در پایان ضمن قدردانی از زحمات شبانه‌روزی فرمانداران، ستاد‌های سرشماری، کارشناسان و مأموران آمارگیر در سطح استان، از عموم شهروندان خواست با همکاری همه‌جانبه، پاسخگویی دقیق به مأموران آموزش‌دیده و مشارکت در تکمیل سامانه‌ها، یاری‌گر نظام برنامه‌ریزی استان در ترسیم آینده‌ای روشن و مبتنی بر واقعیت باشند.



