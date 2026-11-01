عامل اصلی خروج جمعیت از تهران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0633\u06cc\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u06cc\u060c \u0639\u0636\u0648 \u0647\u06cc\u0626\u062a \u0639\u0644\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06a9\u062f\u0647 \u0646\u0638\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0645\u0633\u06a9\u0646\u060c \u0639\u0627\u0645\u0644 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u062e\u0631\u0648\u062c \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0647\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0631\u0627\u0645\u0648\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n