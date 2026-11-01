باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عامل اصلی خروج جمعیت از تهران + فیلم

چند سالی است که سرعت خروج جمعیت از تهران افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید امیر منصوری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده نظر در برنامه تلویزیونی عنوان کرد که گرانی مسکن، عامل اصلی خروج جمعیت از تهران به شهرهای پیرامونی است.

مطالب مرتبط
عامل اصلی خروج جمعیت از تهران + فیلم
young journalists club

گسترش اعتراضات در اروپا؛ از بحران معیشت تا درگیری با پلیس + فیلم

عامل اصلی خروج جمعیت از تهران + فیلم
young journalists club

اعتراضات خیابانی در اروپا؛ از فرانسه و آلمان تا ایتالیا و آلبانی + فیلم

عامل اصلی خروج جمعیت از تهران + فیلم
young journalists club

از سقوط بورس آمریکا تا اعتراضات اروپا؛ هزینه جهانی جنگ علیه ایران + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
گفتگوی طنز یک جوان نسل زدی با فردوسی + فیلم
۹۷۰

گفتگوی طنز یک جوان نسل زدی با فردوسی + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
ناراحتی رسانه نزدیک به ترامپ از ناکامی تحریم‌ها در به خیابان کشاندن مردم ایران! + فیلم
۸۲۹

ناراحتی رسانه نزدیک به ترامپ از ناکامی تحریم‌ها در به خیابان کشاندن مردم ایران! + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
آمادگی ارتش و سپاه برای پاسخی قاطع و فراتر از منطقه + فیلم
۷۹۱

آمادگی ارتش و سپاه برای پاسخی قاطع و فراتر از منطقه + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
از کم‌خونی تا مشکلات گوارشی؛ چه عواملی باعث فراموشی می‌شوند؟ + فیلم
۵۵۲

از کم‌خونی تا مشکلات گوارشی؛ چه عواملی باعث فراموشی می‌شوند؟ + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
هزینه سنگین جنگ علیه ایران؛ از جایگزینی موشک‌ها تا خسارت تجهیزات + فیلم
۵۰۷

هزینه سنگین جنگ علیه ایران؛ از جایگزینی موشک‌ها تا خسارت تجهیزات + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha