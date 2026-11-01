والیبال ورلد در گزارشی به تقابل‌های حساس مرحله گروهی جام باشگاه‌های جهان و انگیزه قهرمان لهستان برای کسب عنوان قهرمانی در خانه پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سایت والیبال ورلد در گزارشی تازه از مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان جهان ۲۰۲۶، به بررسی دیدار‌های حساس مرحله گروهی و سناریو‌های احتمالی مراحل حذفی پرداخت.

این رقابت‌ها از ۲۴ تا ۲۹ آذرماه به میزبانی لهستان و در شهر‌های کاتوویتسه، سوسنوویتس و چستوخوا برگزار می‌شود و هشت تیم از چهار قاره برای کسب عنوان قهرمانی جهان به مصاف یکدیگر می‌روند.

بر اساس این گزارش، فروش بلیت مسابقات از روز جمعه هشتم آبان آغاز شده است. دیدار‌های مرحله گروهی از یکشنبه ۲۴ تا سه شنبه ۲۶ آبان در دو سالن آرنا سوسنوویتس و آرنا کاتوویتسه برگزار می‌شود و در پایان این مرحله دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه‌نهایی صعود خواهند کرد.

پس از یک روز استراحت در ۲۷ آبان، دیدار‌های نیمه‌نهایی روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان در سالن دی‌ام‌دی آرنا شهر چستوخوا برگزار می‌شود و مسابقات رده‌بندی و فینال نیز جمعه ۲۹ آبان در همین سالن به انجام خواهد رسید.

والیبال ورلد در بخشی از گزارش خود، گروه نخست مسابقات را صحنه رقابت‌های حساس برای تعیین تیم‌های صعودکننده معرفی کرده است. فولاد سیرجان ایرانیان در این گروه با تیم‌های آلون سی‌ام‌سی وارتا زاویِرچه لهستان، وولی رناتا برزیل و زیرات بانککارت ترکیه هم‌گروه است.

زاویرچه که فصل گذشته عنوان قهرمانی لیگ لهستان را به دست آورد، با انگیزه جبران دو ناکامی نزدیک به قهرمانی وارد این رقابت‌ها می‌شود. این تیم در دوره گذشته جام باشگاه‌های جهان به مدال برنز رسید و در فینال لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ برابر پروجا شکست خورد و نایب‌قهرمان شد.

همچنین زیرات بانک کارت که فصل گذشته در لیگ قهرمانان اروپا به مقام سوم رسید، روز ۲۵ آبان برابر زاویِرچه قرار می‌گیرد؛ دیداری که می‌تواند در تعیین صدرنشین گروه نخست تأثیرگذار باشد.

از سوی دیگر، وولی رناتا برزیل که در مرحله نیمه‌نهایی دوره گذشته با شکست برابر پروجا از رسیدن به فینال بازماند، برای تکرار حضور در جمع چهار تیم برتر باید ابتدا از سد میزبان لهستانی خود عبور کند. دیدار این تیم برابر زاویِرچه در روز ۲۶ آبان می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت گروه داشته باشد.

سیر سیکوما مونینی پروجا ایتالیا، مدافع عنوان قهرمانی جهان و قهرمان اروپا، در گروه دوم با تیم‌های جاکارتا بهایانگکارا پرسیسی اندونزی، الاهلی مصر و سادا کروزیرو برزیل هم‌گروه است.

پروجا در فینال دوره گذشته این رقابت‌ها با نتیجه سه بر صفر از سد اوساکا بلوتئون ژاپن گذشت و برای سومین بار عنوان قهرمانی باشگاه‌های جهان را به دست آورد. این تیم رقابت‌های امسال را با دیدار برابر سادا کروزیرو در کاتوویتسه آغاز می‌کند.

سادا کروزیرو و ترنتینو ایتالیا با پنج قهرمانی، رکورددار کسب عنوان قهرمانی جام باشگاه‌های جهان هستند. نماینده برزیل در صورت قهرمانی در لهستان، به تنهایی رکورددار این رقابت‌ها خواهد شد. همچنین کسب مدال در این دوره، تعداد مدال‌های جهانی کروزیرو را به ۱۰ می‌رساند تا با رکورد ترنتینو برابر شود.

جاکارتا بهایانگکارا پرسیسی نیز به عنوان قهرمان آسیا و یکی از تیم‌های حاضر برای نخستین بار در جام باشگاه‌های جهان، در گروه دوم حضور دارد. این تیم مرحله گروهی را با دیدار برابر پروجا به پایان می‌رساند.

یکی از سناریو‌های مورد توجه والیبال ورلد، احتمال رویارویی دوباره پروجا و زاویِرچه است؛ دو تیمی که فصل گذشته فینال لیگ قهرمانان اروپا را برگزار کردند. با توجه به قرار گرفتن این تیم‌ها در دو گروه متفاوت، احتمال تقابل دوباره آنها در نیمه‌نهایی یا دیدار نهایی جام باشگاه‌های جهان وجود دارد.

همچنین احتمال برگزاری دیداری تمام برزیلی میان وولی رناتا و سادا کروزیرو در مراحل پایانی مسابقات وجود دارد؛ تقابلی که می‌تواند یکی از جذابیت‌های احتمالی روز‌های پایانی این رقابت‌ها باشد.

بر اساس اعلام والیبال ورلد، ترتیب برگزاری دیدار‌های نیمه‌نهایی ممکن است بنا بر درخواست فدراسیون میزبان و مطابق مقررات رویداد‌های فدراسیون جهانی والیبال تغییر کند.

لهستان میزبانی جام باشگاه‌های جهان مردان را در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بر عهده دارد.

برچسب ها: تیم والیبال فولاد سیرجان ، لیگ برتر والیبال
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