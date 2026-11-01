جمعیت زیاد، فشار مضاعفی را بر روی زیرساخت‌های شهر تهران ایجاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان -رامین ساعد، مدیرکل طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در برنامه تلویزیونی گفت: تحقق سکونت ۲۱ میلیون نفر در تهران نیازمند کاهش مصرف آب و انرژی است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: افزایش جمعیت ، زیرساخت های شهری ، شهر تهران
خبرهای مرتبط
اجرای ۲۴ کارویژه عمرانی برای رفع معضلات زیرساختی محلات جنوب غرب تهران
بررسی عملکرد سازمان بهشت زهرا (س) در جلسه نظارتی شورای شهر تهران
مشارکت ۴۰ هزار بانوی تهرانی در رویداد‌های «خانه شهر»
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستگیری سارق کارت‌های بانکی افراد میانسال در مقابل دستگاه‌های خودپرداز
دستگیری باند کلاهبرداری با پیامک جعلی افزایش اعتبار کالابرگ
تأکید رئیس سازمان حج و زیارت بر ضرورت ایده‌پردازی برای افزایش جذب زائران عتبات
نکات مهم در تحقیقات خواستگاری + فیلم
جوانان باید از مخاطبان برنامه‌های محیط‌زیستی به مشارکت‌کنندگان در تصمیم‌سازی تبدیل شوند
ساخت ۱۶۸ مدرسه به نام هر شهید میناب
جزئیات تدوین لایحه جامع اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران تشریح شد
انتقال دو زندانی ایرانی از ازبکستان به کشور با پیگیری وزارت دادگستری
تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای راهپیمایی ۱۳ آبان
آخرین اخبار
جزئیات تدوین لایحه جامع اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران تشریح شد
تأکید رئیس سازمان حج و زیارت بر ضرورت ایده‌پردازی برای افزایش جذب زائران عتبات
جوانان باید از مخاطبان برنامه‌های محیط‌زیستی به مشارکت‌کنندگان در تصمیم‌سازی تبدیل شوند
تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای راهپیمایی ۱۳ آبان
نکات مهم در تحقیقات خواستگاری + فیلم
ساخت ۱۶۸ مدرسه به نام هر شهید میناب
انتقال دو زندانی ایرانی از ازبکستان به کشور با پیگیری وزارت دادگستری
دستگیری سارق کارت‌های بانکی افراد میانسال در مقابل دستگاه‌های خودپرداز
دستگیری باند کلاهبرداری با پیامک جعلی افزایش اعتبار کالابرگ
چرا مرمت عمارت تاریخی امین‌لشکر به تأخیر افتاد؟
چگونگی تحقق سکونت ۲۱ میلیون نفر در تهران + فیلم
مشارکت ۴۰ هزار بانوی تهرانی در رویداد‌های «خانه شهر»
۱۱.۵ درصد جمعیت کشور معلولیت دارند/ پوشش ۱.۵ میلیون نفر از معلولان توسط بهزیستی
دادگاه رسیدگی به پرونده جنایات جنگی و شهدای زندان اوین برگزار شد
گود برج میلاد ایمن‌سازی شده است
دبیر ستاد ملی جمعیت به عضویت کمیسیون راهبردی زنان دانشمند منصوب شد
زوج جوانی که نمی‌خواستند طلاق بگیرند
انهدام باند جعل گذرنامه و مدارک اقامتی در فرحزاد
خریداران املاک دارای سند سبزرنگ مراقب باشند؛ مبایعه‌نامه عادی تنظیم نکنید
بیماری‌های قلبی‌- عروقی؛ علت اصلی رد استطاعت جسمی متقاضیان حج ۱۴۰۶
آخرین جزئیات تصادف مرگبار محور کاشان ـ قم از زبان پلیس راه