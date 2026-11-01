\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0-\u0631\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0639\u062f\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0637\u0631\u062d\u200c\u0631\u06cc\u0632\u06cc \u0634\u0647\u0631\u06cc \u0648 \u0637\u0631\u062d\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0648 \u0639\u0645\u0631\u0627\u0646 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0631\u0627\u0647 \u0648 \u0634\u0647\u0631\u0633\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062a\u062d\u0642\u0642 \u0633\u06a9\u0648\u0646\u062a \u06f2\u06f1 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0622\u0628 \u0648 \u0627\u0646\u0631\u0698\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n