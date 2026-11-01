باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا فرهادزاده، مدیرکل پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای تسریع در روند تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی اظهار کرد: با توجه به مطالبات متقاضیان و تأکید وزیر راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی برای افتتاح و تحویل واحدهای مسکونی به‌صورت ماهانه در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در نخستین مرحله از این برنامه که برای ۱۳ آبان‌ماه پیش‌بینی شده است، در مجموع حدود ۲۶ هزار واحد مسکونی آماده افتتاح و تحویل خواهد بود که از این تعداد، ۱۲ هزار و ۶۶۰ واحد با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حدود ۱۳ هزار واحد نیز از طریق ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها آماده شده است.

مدیرکل پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: مرحله دوم افتتاح و تحویل واحدهای مسکونی نیز برای ۹ آذرماه، هم‌زمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، برنامه‌ریزی شده است. این مرحله با محوریت شرکت عمران شهرهای جدید و همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها اجرا می‌شود و تعداد واحدهای قابل افتتاح در آن نیز در حجمی مشابه مرحله نخست خواهد بود.

فرهادزاده با اشاره به مقایسه آمار تحویل واحدهای مسکونی در سال‌های گذشته با برنامه فعلی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۳، در مجموع حدود ۲۱ هزار واحد مسکونی تحویل شده بود، در حالی که اکنون برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای انجام شده است که بتوانیم به این میزان تحویل در بازه زمانی یک ماهه دست پیدا کنیم.

وی تأمین تسهیلات متمم بانکی، حمایت‌های صندوق ملی مسکن و کمک‌های وزارت راه و شهرسازی به متقاضیان دهک‌های یک تا چهار را از جمله عوامل مؤثر در پیشبرد و تسریع پروژه‌های مسکن عنوان کرد.

مدیرکل پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین با قدردانی از مشارکت متقاضیان در تکمیل پروژه‌ها گفت: همراهی مردم و آورده متقاضیان، در کنار حمایت‌های مالی و تسهیلاتی، نقش مهمی در پیشرفت پروژه‌ها و آماده‌سازی واحدها برای تحویل داشته است؛ موضوعی که با وجود شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های موجود، همچنان در پیشبرد طرح‌ها اهمیت دارد.