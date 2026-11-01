باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ ابوالفضل پارساییان مسئول تربیت‌بدنی سپاه الغدیر استان یزد با اشاره به نقش بی‌بدیل زنان در پویایی و سلامت جامعه گفت: توجه به ورزش بانوان در واقع سرمایه‌گذاری برای سلامت کل جامعه است؛ چرا که زنان به عنوان ارکان اصلی خانواده، مربیان و پرورش‌دهندگان نسل‌های آینده به شمار می‌روند و ارتقای سلامت این قشر، پویایی جامعه را به دنبال خواهد داشت.

وی با تأکید بر لزوم تقویت ورزش همگانی در کنار ورزش قهرمانی افزود: توسعه ورزش همگانی تحرک جسمی و پویایی هرچه بیشتر زنان شاغل و خانه‌دار را محقق می‌سازد که این امر نقش مستقیمی در پیشگیری از آسیب‌ها و افزایش نشاط اجتماعی دارد.

پارساییان همچنین با اشاره به اهمیت ویژه ورزش مادر و فرزندی تأکید کرد: نهادینه‌سازی فرهنگ ورزش از کانون خانواده آغاز می‌شود و در همین راستا، آمادگی کامل برای برنامه‌ریزی و اجرای چند طرح و رویداد ورزشی تخصصی ویژه بانوان در استان یزد وجود دارد.

مسئول تربیت‌بدنی سپاه الغدیر یزد در پایان یادآور شد: تحکیم بنیان خانواده و افزایش نشاط عمومی گروه‌های مختلف جامعه، در گروی اهتمام جدی به امر ورزش و فراهم‌سازی زیرساخت‌های تحرک بدنی برای بانوان است.