باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ادعا کرد که مشارکت احتمالی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در نشست ماه دسامبر گروه ۲۰ در ایالت فلوریدای آمریکا، خطر عادی‌سازی جنایات جنگی روسیه در اوکراین را به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری «UNN»، کالاس در گفت‌و‌گو با نشریه «پولیتیکو» مدعی شد که بازگشت روسیه به چنین مجامع بین‌المللی، در عمل به معنای عادی‌سازی جنایاتی است که این کشورِ متجاوز هر روز در اوکراین مرتکب می‌شود و اصول منشور سازمان ملل متحد را نقض می‌کند.

وی در این باره گفت: «پرسش این است که آیا اگر درباره این تهدید صحبت نکنیم، از بین خواهد رفت؟ فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفتد.»

بر اساس این گزارش، پوتین هنوز حضور شخصی خود در نشست ماه دسامبر را تأیید نکرده است. در صورت شرکت وی، این نخستین حضور رئیس‌جمهور روسیه در نشست گروه ۲۰ از زمان آغاز جنگ تمام‌عیار روسیه علیه اوکراین خواهد بود. پوتین آخرین بار در سال ۲۰۱۹ در این نشست شرکت کرده بود.

اظهارات کالاس در شرایطی مطرح می‌شود که کشور‌های اروپایی از حضور سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در نشست وزیران خارجه گروه ۲۰ در آتلانتا ابراز نارضایتی کرده‌اند.

احتمال دعوت از زلنسکی به نشست گروه ۲۰

در همین حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، پیش‌تر احتمال دعوت از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به نشست گروه ۲۰ را در صورتی که این اقدام به نتیجه‌ای مثبت منجر شود، رد نکرده بود.

با این حال، تصمیم نهایی درباره دعوت از رئیس‌جمهور اوکراین بر عهده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکاست.

منبع: خبرگزاری UNN به نقل از پولیتیکو