باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران، سید محمد ناظم رضوی با اشاره به آخرین وضعیت مرمت عمارت تاریخی امین‌لشکر در منطقه ۱۲ تهران اظهار کرد: شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی پس از تحویل رسمی این بنا، مطالعات و طراحی طرح مرمت آن را آغاز کرده بود، اما پس از وقوع تخریب و آسیب به بخش‌هایی از عمارت، بلافاصله اقدامات حفاظتی و اضطراری شامل آوار برداری و ایمن‌سازی بنا را با نظارت کارشناسان و ناظران میراث فرهنگی در دستور کار قرار داد.

وی افزود: اقدامات اولیه حفاظتی در کمتر از یک ماه انجام شد و پس از بررسی آسیب‌های واردشده به بنا، ناچار شدیم طرح مرمت را مجدداً بازنگری کنیم تا ضمن انطباق با شرایط موجود، قابلیت اجرایی داشته باشد.

محدودیت قانونی برای آغاز مرمت بدون تأیید میراث فرهنگی

مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه عمارت امین‌لشکر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، تصریح کرد: شهرداری تهران نمی‌تواند به‌صورت مستقل و بدون نظر، تأیید و مجوز وزارت میراث فرهنگی در چنین بنا‌هایی عملیات مرمتی انجام دهد و تمامی طرح‌ها و نقشه‌های اجرایی باید ابتدا در میراث فرهنگی بررسی و تصویب شوند.

ناظم رضوی ادامه داد: نماینده اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران از ابتدای اقدامات حفاظتی در محل پروژه حضور داشته و بر روند فعالیت‌ها نظارت کرده است. بخشی از زمان صرف‌شده برای این پروژه نیز به فرآیند بررسی، تأیید و ابلاغ طرح مرمت از سوی وزارت میراث فرهنگی بازمی‌گردد؛ فرآیندی که به دلیل ضرورت رعایت ضوابط حفاظتی و فنی بنا‌های ثبت ملی، نیازمند طی مراحل کارشناسی و اداری است.

وی با اشاره به تصویب و ابلاغ طرح مرمت عمارت طی هفته‌های اخیر گفت: با نهایی شدن این فرآیند و دریافت تأییدیه‌های لازم، اکنون امکان تسریع در عملیات اجرایی فراهم شده و پروژه وارد مرحله عملیاتی شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی افزود: مرمت عمارت امین‌لشکر به دلیل قرار گرفتن در محدوده تاریخی تهران و اهمیت آن از منظر هویت شهری و مسائل اجتماعی محله، از پروژه‌های اولویت دار شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی به شمار می‌رود.

۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت پروژه‌های تاریخی

ناظم رضوی با اشاره به منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های تاریخی گفت: برای مرمت و احیای پروژه‌های تاریخی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که متناسب با شرایط نقدینگی و نیاز‌های اجرایی، به‌تدریج تزریق خواهد شد.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود، عملیات اجرایی پروژه امین لشگر را با سرعت مناسب پیش ببریم. برآورد ما این است که مرمت و احیای این بنا در بازه زمانی حدود دو سال به سرانجام برسد.

وی افزود: محدوده پیرامونی این عمارت با برخی آسیب‌های اجتماعی مواجه است و این موضوع بر کیفیت زندگی ساکنان و شهروندان تأثیر گذاشته است. از زمان تحویل بنا نیز با استقرار نیرو‌های یگان حفاظت شهرداری تهران، علاوه بر صیانت از ساختمان، تلاش کرده‌ایم به افزایش امنیت محدوده کمک کنیم.

ناظم رضوی تأکید کرد: معتقدیم تکمیل عملیات مرمت و احیای عمارت امین‌لشکر می‌تواند به ساماندهی فضای تاریخی محله، ایجاد پاتوق‌های اجتماعی، ارتقای امنیت و بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک کند و این بنا را بار دیگر به بخشی فعال از حیات شهری پامنار تبدیل کند.