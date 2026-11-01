باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - غلامپور فرماندار شهرستان قائن با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: داده‌های آماری مبنای برنامه‌های کاری و فعالیتی در کشور است، از شنبه‌ی هفته گذشته آمارگیری و سرشماری آغاز شده و از ۲۵۰۰ خانوار در شهرستان قاینات تا به امروز ۱۶۴۰ خانوار یعنی ۶۶ درصد جمعیتِ هدف، توسط ۶ مأمور آماربرداری شده است.

او افزود: شهرستان به لحاظ جمعیتی دومین شهرستان استان است، بخش عمده‌ای از حوزه درمان شهرستان زیرکوه نیز توسط شهرستان قاینات انجام می‌شود در این جهت بیمارستان ۱۶۶ تخت‌خوابی از چند سال قبل آغاز شده و با اعتبارات تزریقی در دو سال اخیر، رشد خوبی با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، ۱/۲ همت اعتبار دیگر مورد نیاز است که امیدواریم با تزریق اعتبار، افتتاح آن را در دهه فجر داشته باشیم.

غلامپور بیان کرد: با توجه به اینکه حدود ۷۰ هزار بیمه شده تأمین اجتماعی در قائنات و زیرکوه داریم، احداث پلی‌کلینیک تأمین اجتماعی با همت استاندار و پیگیری نماینده از حدود ۶ ماه قبل آغاز شده است و قول دو ساله برای بهره‌برداری از آن داده شده است.

فرماندار شهرستان قائن ادامه داد: ۵ شهر در کشور که قاین یکی از آنهاست برای اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده در نظر گرفته شد. در سطح اول هر سه هزار نفر خانوار تحت پوشش یک پزشک قرار می‌دهند، این طرح از هزینه‌های اضافی برای دولت و مردم جلوگیری می‌کند.

او عنوان کرد: مرکز جراحی امام رضا، ظرفیت بسیار خوبی است که سال ۱۴۰۲ توسط آستان قدس تکمیل شد، برای بهره‌برداری تحویل دانشگاه علوم پزشکی داده شده و تمام تلاش این است ظرف یک ماه اخیر این مرکز آغاز به کار بکند. فازبندی شده و در مرحله اول به عنوان درمانگاه شبانه‌روزی در خدمت مردم قرار خواهد گرفت.

غلامپور تصریح کرد: زرشک محصول استراتژیک استان و شهرستان ماست، تلاش‌مان باید بر این باشد این محصول با قیمت مناسب برای کشاورز، به فروش برسد؛ شرایط امسال کشور، شرایط جنگی‌ست و، چون زرشک کالای صادراتی‌ست تغییر چندانی قیمت توقع نمی‌رفت، تسهیلاتی در اختیار تشکل‌ها و شرکت‌های خرید قرار دادیم تا خرید زرشک انجام شود.

فرماندار شهرستان قائن اظهار کرد: قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و اگر امسال شرایط صادرات خوبی داشتیم قیمت بالاتر بود، اما اکنون قیمت از ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان با شاخه در حال خریداری است.

او گفت: شبکه فاضلاب قاین، با دو همت سرمایه‌گذاری توسط شرکت فولاد انجام شده و هزینه انشعاب بر عهده‌ی مردم است، هزینه این لوازم با قیمت دو سال گذشته و به طور تسهیلاتی توسط مردم پرداخت می‌شود.

غلامپور افزود: در جشنواره خیرین مدرسه‌ساز امسال فرصت خوبی برای شهرستان ایجاد شد، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تعهد ساخت ۳ مدرسه سه کلاسه و ۱ مدرسه ۶ کلاسه را داشتیم. یک خیر ۱۵ میلیارد تومان برای تجهیزات مدارس متقبل شد، استاندار قول تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دادند و در کل این جشنواره بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان آورده برای شهرستان قاینات داشت.

فرماندار شهرستان قائن بیان کرد: در بحث المپیاد‌ها امسال از ۲۲ المپیادی در استان، ۱۲ رتبه مربوط به شهرستان قاینات بوده است.

او ادامه داد: ۷۰۰ هکتار الحاق در شهرستان قاینات الحاق داشتیم که حدود ۱۰ همت هزینه تأمین زیرساخت‌های این زمین‌هاست.

غلامپور عنوان کرد: بیش از ۲۳۰۰ کیلومتر مساحت جاده‌های ماست که بخش عمده‌ای از آنها به فرسودگی رسیده است.