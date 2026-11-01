یائیر گولان هشدار داد نتانیاهو ممکن است از احتمال حمله دوباره به ایران برای حفظ قدرت سیاسی خود بهره‌برداری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌های رژیم صهیونیستی روز یکشنبه هشدار داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، ممکن است در پی ابهامات سیاسی پس از انتخابات هفته گذشته، از احتمال آغاز حمله نظامی جدید علیه ایران برای ماندن در قدرت استفاده کند.

گولان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد: «احتمال دور دیگری از درگیری با ایران در حال افزایش است.»

او افزود: «به مرحله‌ای رسیده‌ایم که درگیری با ایران بار‌ها تکرار می‌شود و این نشان می‌دهد نتانیاهو تا چه اندازه شکست خورده است.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی مدعی احتمال حمله مجدد اسرائیل و آمریکا به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در روز سه‌شنبه، ۳ نوامبر شده اند.

گولان گفت نتانیاهو «مشروعیت اخلاقی و حتی توانایی اولیه» برای مدیریت دور دیگری از درگیری با ایران را ندارد. او خواستار تشکیل کابینه ای جایگزین شد و هشدار داد که ادامه نخست وزیری نتانیاهو می‌تواند امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد.

وی تشکیل هرچه سریع‌تر کابینه جدید را «بسیار مهم» توصیف کرد و گفت امنیت اسرائیل در معرض خطر قرار دارد.

این هشدار پس از آن مطرح شد که در انتخابات پارلمانی سه‌شنبه گذشته، نه ائتلاف نتانیاهو و نه احزاب مخالف نتوانستند اکثریت لازم برای تشکیل کابینه را به دست آورند.

بر اساس نتایج اولیه، ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را کسب کرد؛ احزاب مخالف یهودی ۴۸ کرسی و احزاب فلسطینی ۱۹ کرسی به دست آوردند. به این ترتیب، هیچ‌یک از جریان‌ها به حد نصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل اکثریت پارلمانی نرسیدند.

نتایج نامشخص انتخابات، سناریو‌های مختلفی از جمله تشکیل کابینه با حمایت احزاب فلسطینی، کابینه وحدت یا برگزاری انتخابات مجدد را مطرح کرده است.

نتانیاهوی ۷۶ ساله با محاکمه‌ای در پرونده فساد روبه‌رو است که اتهام‌های رشوه‌خواری، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی را شامل می‌شود و در صورت محکومیت ممکن است به زندان منجر شود.

دیوان کیفری بین‌المللی نیز از سال ۲۰۲۴ در ارتباط با اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت علیه فلسطینیان در جریان جنگ غزه، که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، حکم بازداشت او را صادر کرده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، یائیر گولان
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