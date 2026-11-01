باشگاه خبرنگاران جوان - جعفری مدیرکل غله مازندران با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت آمادگی همه‌جانبه در حوزه تأمین کالا‌های اساسی، بر لزوم تأمین و حفظ حداقل ۱۰ روز ذخیره آرد در شهرستان‌ها تأکید کرد و خواستار پیگیری ویژه این موضوع از سوی مسئولان نمایندگی‌ها شد.

او همچنین بر ارائه گزارش وضعیت موجودی، اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده در سه نوبت روزانه و رصد مستمر وضعیت حمل کالا‌های اساسی تأکید کرد.

مدیرکل غله مازندران با اشاره به مناسب بودن موجودی گندم استان، تسریع در انتقال گندم و سایر کالا‌های اساسی از بنادر را از اولویت‌های مهم مجموعه برشمرد و ضمن قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های دکتر مهدی یونسی‌رستمی استاندار محترم مازندران و دکتر سید سعید راد مدیرعامل محترم شرکت بازرگانی دولتی ایران، بر ضرورت هماهنگی مؤثر با شرکت‌های پیمانکار حمل کالا‌های اساسی برای انتقال سریع محموله‌ها تأکید کرد.

جعفری با بیان اینکه عملکرد این شرکت‌ها باید به‌صورت مستمر ارزیابی شود، گفت: در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی یا تأخیر، تذکر و مکاتبات جدی با شرکت‌های مربوطه انجام شود.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از حمایت استاندار محترم و تسهیلات اختصاص‌یافته از طریق بانک‌های استان برای تجهیز نانوایی‌ها به تجهیزات استفاده از سوخت دوم، افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، میزان نانوایی‌های مجهز به تجهیزات دوگانه‌سوز در استان به ۵۷ درصد افزایش یافته و این روند باید با جدیت ادامه پیدا کند.

او همچنین بر اجرای منظم رزمایش‌های استفاده از سوخت جایگزین در شهرستان‌ها و پیگیری موضوع از سوی مسئولان نمایندگی‌ها تأکید کرد.

مدیرکل غله مازندران در ادامه، نظارت دقیق بر موجودی گندم کارخانجات آرد را ضروری دانست و خواستار انجام برآورد‌های حجمی و تطبیق موجودی‌های اعلام‌شده با وضعیت واقعی شد.

او با تأکید بر اینکه عملکرد واحد‌های تولیدی باید به‌صورت مستمر ارزیابی شود، گفت: در صورت مشاهده هرگونه کسری گندم در کارخانجات، موضوع سریعا به دستگاه‌های نظارتی منعکس شود و واحد‌هایی که عملکرد مطلوبی ندارند، با نظارت و مدیریت جدی‌تری مواجه شوند.

او حمل به‌موقع آرد، ساماندهی عملکرد شرکت‌های حمل آرد و نظارت بر توزیع و عملکرد واحد‌های خبازی را از اولویت‌های مهم کارگروه گندم، آرد و نان استان برشمرد و از برنامه‌ریزی برای انعقاد قرارداد‌های جدید و مستحکم‌تر با شرکت‌های حمل آرد پس از پایان قرارداد‌های جاری خبر داد.

جعفری همچنین بر نظارت جدی بر عملکرد نانوایان در سامانه نانینو، پیگیری روند تجهیز نانوایی‌ها به سوخت جایگزین و اجرای رزمایش‌های مرتبط در شهرستان‌ها تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر این موضوعات از سوی مسئولان نمایندگی‌ها و کارگروه‌های شهرستانی شد.