شرکت پالایش نفت آبادان اعلام کرد دود متصاعد شده از پالایشگاه آبادان ناشی از بروز اختلال در سیستم یکی از واحدهای این مجموعه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت پالایش نفت آبادان یکشنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد دود مشاهده‌ شده در فضای آسمان پالایشگاه به دلیل اختلال در یکی از واحدهای این شرکت می‌باشد که به همت متخصصان این شرکت به زودی رفع خواهد شد.

بر اساس این گزارش متخصصان و نیروهای عملیاتی شرکت پالایش نفت آبادان بلافاصله در محل حاضر شده و اقدامات فنی لازم را برای رفع اختلال آغاز کرده‌اند.

پالایشگاه نفت آبادان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های نفت در ایران و خاورمیانه است.

این پالایشگاه نقش بسیار مهمی در صنعت نفت ایران و تامین فرآورده‌های نفتی کشور ایفا می‌کند و طی دهه‌ها با توسعه و به‌روزرسانی‌های مکرر به یکی از مراکز کلیدی پالایش نفت در منطقه تبدیل شده است.

پالایشگاه آبادان علاوه بر تولید بنزین، نفت‌گاز، گاز مایع و سایر فرآورده‌های نفتی، به‌عنوان قطب صنعتی مهم منطقه جنوب غرب ایران شناخته می‌شود.

برچسب ها: پالایشگاه آبادان ، آتش سوزی
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دود متصاعد شده از پالایشگاه آبادان ناشی از اختلال فنی است
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دود متصاعد شده از پالایشگاه آبادان ناشی از اختلال فنی است