رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، از دستگیری کلاهبرداران پیامکی کالابرگ خبر داد که بیش از ۵۴ میلیارد ریال از شهروندان سرقت کرده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار داود معظمی گودرزی در این باره گفت: پس از مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی یا ارسال پیامک‌های مشکوک از طریق تلفن همراه آنان، موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

بررسی شکایت‌ها نشان داد برخی از مالباختگان پیامک‌هایی با موضوع ثبت‌نام برای دریافت کالابرگ جدید دریافت کرده بودند و پس از ورود به لینک‌های درج‌شده در پیامک، با دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه یا حساب بانکی خود مواجه شده بودند.

شناسایی متهمان و کشف شیوه کلاهبرداری

کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات فنی و تخصصی، متوجه شدند متهمان با سوء استفاده از اخبار مربوط به کالابرگ، پیامک‌هایی جعلی با عنوان‌هایی مانند «ثبت‌نام کالابرگ جدید»، «افزایش اعتبار کالابرگ» و «دریافت مابه‌التفاوت کالابرگ» ارسال می‌کردند.

به گفته رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، متهمان پس از شناسایی و طی مراحل قضائی دستگیر شده و در تحقیقات به دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و حساب‌های بانکی تعدادی از شهروندان اعتراف کردند.

سردار معظمی گودرزی اعلام کرد: متهمان در مجموع بیش از ۵۴ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده‌اند. بر اساس اعترافات آنان، با این شگرد به اطلاعات بانکی و شخصی ده‌ها نفر دسترسی پیدا کرده بودند.

هشدار پلیس فتا درباره پیامک‌های جعلی

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شهروندان خواست برای اطلاع از اخبار و جزئیات مربوط به کالابرگ، تنها به رسانه‌های رسمی و سامانه‌های معتبر مراجعه کنند.

وی تأکید کرد: برای دریافت کالابرگ نیازی به نصب برنامه‌های ناشناس، پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات محرمانه بانکی نیست و شهروندان نباید رمز‌های بانکی یا کد‌های پیامکی خود را در اختیار افراد و سامانه‌های غیرمعتبر قرار دهند.

بنابر اعلام پلیس، شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، وب‌سایت پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.