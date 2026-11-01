عملیات جمع آوری و پاکسازی حدود ۶۰۰ مترمربع از عرصه آلوده به گیاه مهاجم سنبل آبی در شهرستان رضوانشهر اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر میغی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست رضوانشهر از اجرای عملیات مقابله با گیاه مهاجم سنبل آبی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای مقابله با گسترش گونه‌های مهاجم گیاهی و حفاظت از منابع آبی، عملیات پاکسازی و جمع‌آوری گیاه مهاجم سنبل آبی به همت این اداره و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های مرتبط از جمله امور منابع آب، بخشداری، دهیاری شادکوه، شهرداری و جهاد کشاورزی در روستای شادکوه برگزار شد. 

او افزود: در جریان این عملیات، حدود ۶۰۰ مترمربع از عرصه آلوده به سنبل آبی پا‌کسازی و این گیاه مهاجم جمع‌آوری و معدوم شد. همچنین هماهنگی‌های لازم با امور منابع آب برای تداوم عملیات مقابله و پاکسازی مناطق آلوده انجام گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رضوانشهر با تأکید بر ضرورت همکاری بین‌بخشی در مقابله با گونه‌های مهاجم گیاهی تصریح کرد: استمرار این اقدامات نقش مهمی در جلوگیری از گسترش سنبل آبی و حفاظت از منابع آبی و زیست‌بوم‌های طبیعی شهرستان دارد.

جمع آوری گیاه مهاجم سنبل آبی در رضوانشهر

سنبل آبی به علت رشد سریع در محیط‌های آبی، یکی از خطرناک‌ترین گونه‌های گیاهی مهاجم دنیا است و از تهدید‌های جدی برای تنوع زیستی پهنه‌های آبی دنیا به شمار می‌آید. این گل عجیب در محدوده تهاجمی خود اجازه رشد و نمو به هیچ گیاه آبزی دیگری را نمی‌دهد و محیط‌های آبی را کاملا در تسلط خود می‌گیرد.

جمع آوری گیاه مهاجم سنبل آبی در رضوانشهر

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

برچسب ها: گیاه مهاجم سنبل آبی ، محیط زیست گیلان
خبرهای مرتبط
خرید و فروش «سنبل آبی» ممنوع و خطرناک است
همکاری دامداران صومعه سرایی در جمع آوری سنبل آبی
جمع آوری بیش از ۳۵ تن گیاه مهاجم سنبل آبی از تالاب بین المللی انزلی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تأکید پلیس راهور بر رعایت الزامات قانونی تردد عابران پیاده
ضرورت تجهیز نانوایی‌های رشت به امکانات سوخت دوم
بررسی پیامد‌های پدیده ال‌نینو در آستارا
جمع آوری گیاه مهاجم سنبل آبی در رضوانشهر
اختلاف مالی، علت تیراندازی منجر به جرح در رشت
آخرین اخبار
اختلاف مالی، علت تیراندازی منجر به جرح در رشت
جمع آوری گیاه مهاجم سنبل آبی در رضوانشهر
ضرورت تجهیز نانوایی‌های رشت به امکانات سوخت دوم
بررسی پیامد‌های پدیده ال‌نینو در آستارا
تأکید پلیس راهور بر رعایت الزامات قانونی تردد عابران پیاده
کانون‌های محله‌ای خدمت رضوی باید به پایگاه گره‌گشایی تبدیل شوند
کانون‌های خدمت رضوی ظرفیتی برای گسترش فرهنگ خدمت
کلاهبردار کارت‌های بانکی در شفت دستگیر شد