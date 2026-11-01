عملیات جمع آوری و پاکسازی حدود ۶۰۰ مترمربع از عرصه آلوده به گیاه مهاجم سنبل آبی در شهرستان رضوانشهر اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر میغی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست رضوانشهر از اجرای عملیات مقابله با گیاه مهاجم سنبل آبی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای مقابله با گسترش گونه‌های مهاجم گیاهی و حفاظت از منابع آبی، عملیات پاکسازی و جمع‌آوری گیاه مهاجم سنبل آبی به همت این اداره و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های مرتبط از جمله امور منابع آب، بخشداری، دهیاری شادکوه، شهرداری و جهاد کشاورزی در روستای شادکوه برگزار شد.

او افزود: در جریان این عملیات، حدود ۶۰۰ مترمربع از عرصه آلوده به سنبل آبی پا‌کسازی و این گیاه مهاجم جمع‌آوری و معدوم شد. همچنین هماهنگی‌های لازم با امور منابع آب برای تداوم عملیات مقابله و پاکسازی مناطق آلوده انجام گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رضوانشهر با تأکید بر ضرورت همکاری بین‌بخشی در مقابله با گونه‌های مهاجم گیاهی تصریح کرد: استمرار این اقدامات نقش مهمی در جلوگیری از گسترش سنبل آبی و حفاظت از منابع آبی و زیست‌بوم‌های طبیعی شهرستان دارد.

سنبل آبی به علت رشد سریع در محیط‌های آبی، یکی از خطرناک‌ترین گونه‌های گیاهی مهاجم دنیا است و از تهدید‌های جدی برای تنوع زیستی پهنه‌های آبی دنیا به شمار می‌آید. این گل عجیب در محدوده تهاجمی خود اجازه رشد و نمو به هیچ گیاه آبزی دیگری را نمی‌دهد و محیط‌های آبی را کاملا در تسلط خود می‌گیرد.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان