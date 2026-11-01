جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با ریزش ۱۸۴ هزار و ۷۷۶ واحد در سطح ۷ میلیون و ۶۵۴ واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با ریزش ۱۸۴ هزار و ۷۷۶ واحد در سطح ۷ میلیون و ۶۵۴ واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۳۰ هزار و ۸۶۷ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار واحدی قرار گرفت.

فملی، فارس و فولاد بیشترین و سه نماد فساپ، فملی و تابان پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس ایران بودند.

شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۹۱۶ واحد در سطح ۶۵ هزار و ۲۱۰ واحدی قرار گرفت؛ کگهر، فزر و آریا بیشترین تاثیر و سه نماد وسرمایه، فکور و سیمکات پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

امروز فلزات اساسی، فرآورده‌ها نفتی و شیمیایی سه گروه برتر بازار بودند.

در معاملات امروز، مجموع ارزش معاملات بازارهای بورس و فرابورس به محدوده ۴۷ همت رسید و ارزش کل بازارهای سهام ایران، شامل: بورس، بازار پایه و فرابورس نیز در محدوده ۲۶,۶۳۵ همت قرار گرفت.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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