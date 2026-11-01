جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان از توقیف ۱۲۷۶ خودروی شوتی و کشف یک میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی عزیزیان، جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان ظهر امروز با تشریح نتایج اقدامات پلیس در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی اظهار کرد: مأموران انتظامی استان در قالب طرح‌های عملیاتی و با تمرکز بر مقابله با قاچاق سوخت، موفق به شناسایی و توقیف خودروهایی شدند که در جابه‌جایی غیرقانونی سوخت مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

وی افزود: در جریان مأموریت‌های انجام‌شده طی مهرماه، یک‌هزار و 276 دستگاه خودروی شوتی توقیف شد و از فعالیت این خودروها در چرخه انتقال سوخت قاچاق جلوگیری به عمل آمد.

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان ادامه داد: در این عملیات‌ها بیش از یک میلیون و 700 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شد که با هماهنگی مراجع قضایی، برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به اقتصاد ملی، به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تحویل داده شد.

عزیزیان با اشاره به پیامدهای تردد خودروهای شوتی در جاده‌ها بیان کرد: این خودروها که تحت مدیریت شبکه‌های قاچاق فعالیت می‌کنند، با رانندگی پرخطر و حمل بار ناایمن، علاوه بر آسیب به نظم اقتصادی، خطرات جدی برای جان شهروندان و مسافران ایجاد می‌کنند و می‌توانند زمینه‌ساز تصادفات مرگبار باشند.

وی تأکید کرد: مقابله با این خودروها علاوه بر صیانت از سرمایه‌های ملی، با هدف ارتقای ایمنی جاده‌ها و حفاظت از جان مردم نیز انجام می‌شود.

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس و دستگاه قضایی با قاچاقچیان سوخت، از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق سامانه 110 یا شماره 30110 پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.