باشگاه خبرنگاران جوان - متهم به سرقت کارت‌های بانکی که در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد، در تشریح شیوه سرقت‌های خود گفت: «در محدوده دستگاه‌های خودپرداز تردد می‌کردم و به بهانه کمک به شهروندان برای انجام عملیات بانکی، کارت و رمز آنها را می‌گرفتم.»

وی ادامه داد: «زمانی که کارت بانکی در اختیارم قرار می‌گرفت، به بهانه انجام عملیات بانکی، کارت اصلی را با کارت دیگری تعویض می‌کردم و سپس با استفاده از رمزی که صاحب حساب در اختیارم گذاشته بود، موجودی حساب را به‌طور کامل برداشت می‌کردم.»

این متهم با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ فقره سرقت انجام داده است، اظهار کرد: «تا این لحظه حدود یک میلیارد تومان سرقت کرده‌ام و دست‌کم سه بار نیز توسط همین پایگاه پلیس آگاهی دستگیر شده‌ام.»

وی همچنین درباره تحصیلات و شغل خود گفت: «لیسانس موسیقی دارم و تدریس موسیقی هم انجام می‌دهم.»

سرهنگ امین‌الله بیرانوند، رییس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در تشریح جزئیات دستگیری سارق کارت‌های عابربانک اظهار کرد: این متهم توسط مأموران پایگاه چهارم پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شده است.

وی درباره شیوه سرقت متهم گفت: «سارق با ظاهری موجه در مقابل دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها حاضر می‌شد و افرادی را که تسلط کافی بر انجام عملیات بانکی نداشتند، شناسایی می‌کرد. او به بهانه کمک، کارت بانکی و رمز افراد را دریافت می‌کرد و حتی عملیات بانکی موردنظر آنها را انجام می‌داد.»

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران ادامه داد: «متهم هنگام بازگرداندن کارت بانکی، به‌جای کارت اصلی، کارتی را که از قبل تهیه کرده بود به شهروندان تحویل می‌داد و کارت اصلی را نزد خود نگه می‌داشت. سپس با استفاده از رمزی که به دست آورده بود، موجودی حساب مالباختگان را برداشت می‌کرد.»

بیرانوند با اشاره به کشف تعداد زیادی کارت بانکی از مخفیگاه متهم تصریح کرد: «در بازرسی از منزل سارق، ده‌ها کارت بانکی کشف شد. صاحبان کارت‌های کشف‌شده شناسایی شدند و پس از تماس پلیس، برای پیگیری موضوع مراجعه کردند.»

وی همچنین از انتشار تصویر متهم با دستور مقام قضایی خبر داد و افزود: «تصویر سارق با دستور مقام قضایی منتشر خواهد شد تا افرادی که به این شیوه مورد سرقت قرار گرفته‌اند و کارت بانکی آنها در میان کارت‌های کشف‌شده نبوده است، بتوانند با شناسایی متهم به پایگاه چهارم پلیس آگاهی مراجعه کنند.»