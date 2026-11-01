مرکز مبادله ارز و طلای ایران یکصد و شصتمین حراج شمش طلا را سه‌شنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۴ تا ۱۷ به صورت خرد و عمده برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مبادله ارز و طلای ایران، زمان برگزاری یکصد و شصتمین جلسه حراج شمش طلا را اعلام کرد. این جلسه روز سه‌شنبه، ۱۲ آبان‌ماه، از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار می‌شود. متقاضیان شرکت در این حراج، موظف به واریز مبلغ ۵۰ میلیارد ریال (معادل پنج میلیارد تومان) به عنوان وجه‌الضمان هر قطعه هستند. مهلت واریز این وجه، تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه، ۱۱ آبان‌ماه تعیین شده است.

سقف خرید

این حراج به صورت خرد و عمده برگزار خواهد شد و سقف خرید برای هر متقاضی، حداکثر ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی در نظر گرفته شده است. بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی از سوی مرکز مبادله ایران، چهار گروه از فعالان اقتصادی مجاز به شرکت در این حراج هستند؛ این گروه‌ها شامل فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آبشده و سکو‌های برخط فروش طلای آبشده و مصنوعات هستند.

روش انجام معاملات

کارمزد معاملات این حراج، برای هر یک از طرفین معامله، مبلغ ۲۰ میلیون ریال تعیین شده است؛ بدین ترتیب، مجموع کارمزد هر معامله، ۴۰ میلیون ریال خواهد بود. قیمت پایه شمش‌های طلا، توسط عرضه‌کننده در روز برگزاری حراج اعلام می‌شود. کلیه معاملات به صورت حضوری و نقدی انجام خواهد پذیرفت.

مدارک مورد نیاز برای متقاضیان جدید

متقاضیانی که برای نخستین بار شرکت می‌کنند، باید اصل نامه درخواست شرکت در حراج (فرم‌های ۱۱ و ۱۲ از سایت ice.ir)، اصل کارت ملی، اصل تعهدنامه محرمانگی، شناسه یکتای پروانه کسب صادره از درگاه ملی مجوز‌های کشور، وکالت‌نامه رسمی معتبر قابل استعلام همراه با شناسه سند و رمز تصدیق، اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، آخرین نسخه اساسنامه (برای اشخاص حقوقی) و آخرین آگهی روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی) را ارائه دهند.

مدارک مورد نیاز برای متقاضیان سابق

برای متقاضیانی که پیش از این، حداقل در یک جلسه حراج شرکت داشته‌اند، فرآیند ارائه مدارک تسهیل شده است. این دسته از متقاضیان، صرفاً در صورت تغییر محتوای مدارک، ملزم به ارائه اصل نامه درخواست شرکت در حراج، اصل تعهدنامه محرمانگی، و اصل کارت ملی هستند. سایر مدارک، به دلیل وجود سابقه در سیستم، نیازی به ارائه مجدد ندارند.

مهلت واریز وجه الضمان

گفتنی است، مهلت واریز وجه‌الضمان تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه تعیین شده است؛ از این رو، از فعالان حوزه طلا دعوت می‌شود نسبت به تکمیل مدارک و واریز به موقع وجه‌الضمان، در موعد مقرر اقدام کنند. جزئیات تکمیلی و فرم‌های مربوطه، از طریق وب‌سایت رسمی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نشانی ice.ir قابل دریافت است.

برچسب ها: حراج طلا ، شمش طلا
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