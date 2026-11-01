باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) مقام‌های کره شمالی را به دست داشتن در حمله سایبری گسترده به صرافی رمزارزی بایننس متهم کرده است؛ حمله‌ای که برآورد می‌شود خسارتی به ارزش ۶.۳ میلیارد دلار به همراه داشته باشد.

اف‌بی‌آی در بیانیه‌ای اعلام کرد کره شمالی مسئول سرقت بیش از ۶ میلیارد دلار دارایی مجازی از صرافی بایننس در حوالی ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ است. با این حال، این نهاد در بیانیه خود هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا ارائه نکرد.

مقام‌های آمریکایی معتقدند این حمله از سوی گروه هکری «TraderTraitor» مستقر در کره شمالی سازمان‌دهی شده است. بر اساس ارزیابی اف‌بی‌آی، هکر‌ها دارایی‌های سرقت‌شده را عمدتاً به رمزارز اتریوم تبدیل خواهند کرد.

این نهاد در بیانیه خود اعلام کرد: «انتظار می‌رود این دارایی‌ها در ادامه و با استفاده از خدمات مالی غیرمتمرکز (DeFi) و سرویس‌های تبدیل فوری رمزارز، با هدف آماده‌سازی برای مراحل بعدی پول‌شویی، جابه‌جا و تبدیل شوند.»

در همین حال، صرافی بایننس اعلام کرد ۵۰ درصد از منابع صندوق امن دارایی کاربران (SAFU) را برای جبران خسارت‌های ناشی از این حمله سایبری اختصاص خواهد داد.

این پلتفرم پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که ۹۰ درصد از مبلغ سرقت‌شده در جریان این حمله را جبران کرده است.

منبع: خبرگزاری تاس